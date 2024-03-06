الإمارات تسجل أدنى مستويات التضخم عالمياً في 2023

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن أداء استثنائي لمؤشر التضخم السنوي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2023، حيث سجّل مستويات أقل بكثير من توقعات البنك المركزي، ليصل إلى 1.63% فقط، مسجلاً بذلك أدنى مستوى على صعيد العالم.

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين

وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الدولة إلى 106.53 نقطة في عام 2023، مقارنة مع 104.82 نقطة في عام 2022. ويعزى هذا الارتفاع إلى 11 مجموعة إنفاق وخدمة، على رأسها:

المطاعم والفنادق (6.63%)

الأغذية والمشروبات (3.84%)

التجهيزات والمعدات المنزلية (3.21%)

الملابس والأحذية (3.17%)

السكن والمياه والكهرباء والغاز (3.13%)

تراجعات محدودة

في المقابل، شهدت بعض المجموعات انخفاضًا في أسعارها، أهمها:

خدمات النقل (5.61%)

التبغ (3.56%)

أداء ربع سنوي متباين

وعلى صعيد الأداء الربعي، سجل التضخم ارتفاعًا في الربع الأخير من عام 2023 ليصل إلى 1.87%، بينما تباينت معدلاته في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث بلغت 3.38% في الربع الأول، و 0.84% في الربع الثاني، و 0.48% في الربع الثالث.

توقعات إيجابية لعام 2024

وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يشهد التضخم مزيدًا من التباطؤ في عام 2024 ليصل إلى 2.1%، وهو ما يعكس التوجهات العالمية لخفض التضخم.