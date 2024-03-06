فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات تسجل أدنى مستويات التضخم عالمياً في 2023

يعد أداء التضخم في الإمارات لعام 2023 استثنائيًا، حيث سجل أدنى مستوياته على صعيد العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
التضخم في الإمارات

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن أداء استثنائي لمؤشر التضخم السنوي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2023، حيث سجّل مستويات أقل بكثير من توقعات البنك المركزي، ليصل إلى 1.63% فقط، مسجلاً بذلك أدنى مستوى على صعيد العالم.

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين

وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الدولة إلى 106.53 نقطة في عام 2023، مقارنة مع 104.82 نقطة في عام 2022. ويعزى هذا الارتفاع إلى 11 مجموعة إنفاق وخدمة، على رأسها:

  • المطاعم والفنادق (6.63%)
  • الأغذية والمشروبات (3.84%)
  • التجهيزات والمعدات المنزلية (3.21%)
  • الملابس والأحذية (3.17%)
  • السكن والمياه والكهرباء والغاز (3.13%)

تراجعات محدودة

في المقابل، شهدت بعض المجموعات انخفاضًا في أسعارها، أهمها:

  • خدمات النقل (5.61%)
  • التبغ (3.56%)

أداء ربع سنوي متباين

وعلى صعيد الأداء الربعي، سجل التضخم ارتفاعًا في الربع الأخير من عام 2023 ليصل إلى 1.87%، بينما تباينت معدلاته في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث بلغت 3.38% في الربع الأول، و 0.84% في الربع الثاني، و 0.48% في الربع الثالث.

توقعات إيجابية لعام 2024

وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يشهد التضخم مزيدًا من التباطؤ في عام 2024 ليصل إلى 2.1%، وهو ما يعكس التوجهات العالمية لخفض التضخم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...