أظهر تقرير تم إعداده بالتعاون بين القمة العالمية للحكومات و “اتصالات من إي آند” ومؤسسة “كود دوت أورغ” (Code.org) أن الإمارات تُحقق تقدمًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا وتطوير المواهب العاملة به عبر ضخ استثمارات ضخمة في قطاع التعليم.

وأشار التقرير إلى أن 24% من السكان يمتلكون بالفعل مهارات البرمجة، بينما يُؤمن 96٪ من أولياء الأمور بأهمية علوم الكمبيوتر في تعزيز الإبداع ومهارات حل المشاكل والتفكير المنظم لدى أطفالهم.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول القليلة التي تجعل تعليم علوم الكمبيوتر إلزاميًا في المدارس الابتدائية والثانوية، مما يدل على التزامها الراسخ بتطوير جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في الاقتصاد الرقمي.

وتُخصص الدولة ميزانية ضخمة للتعليم تبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي في العام 2024، وتُوجه جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لتعزيز تعليم علوم الكمبيوتر والتقنيات الناشئة.

وتُركز الإمارات على تطوير مهارات البرمجة والتفكير الحاسوبي لحل المسائل، وتُخصص الأموال للجامعات لتعزيز هذه المهارات لدى الطلاب.

وتُظهر نتائج التقرير أن استراتيجية الإمارات تؤتي ثمارها، حيث يُؤمن 88٪ من المشاركين على مستوى الدولة أن علوم الكمبيوتر تفتح المزيد من فرص العمل وتقلل من عدم المساواة.

وتُؤكد هذه النتائج على أهمية الاستثمار في تعليم علوم الكمبيوتر لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء اقتصاد مزدهر.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة مثالًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى تطوير مواهب النخبة في مجال التكنولوجيا.

وتُشير نتائج التقرير إلى أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وتُؤكد هذه النتائج على أهمية الاستثمار في التعليم لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء اقتصاد مزدهر.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة مثالًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى تطوير مواهب النخبة في مجال التكنولوجيا.

وتُشير نتائج التقرير إلى أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وتُؤكد هذه النتائج على أهمية الاستثمار في التعليم لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء اقتصاد مزدهر.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة مثالًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى تطوير مواهب النخبة في مجال التكنولوجيا.

وتُشير نتائج التقرير إلى أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وتُؤكد هذه النتائج على أهمية الاستثمار في التعليم لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء اقتصاد مزدهر.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة مثالًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى تطوير مواهب النخبة في مجال التكنولوجيا.

وتُشير نتائج التقرير إلى أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وتُؤكد هذه النتائج على أهمية الاستثمار في التعليم لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء اقتصاد مزدهر.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة مثالًا يُحتذى به للدول الأخرى التي تسعى إلى تطوير مواهب النخبة في مجال التكنولوجيا.

وتُشير نتائج التقرير إلى أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح لخلق جيل من المواطنين المهرة الذين يمكنهم المساهمة في بناء مستقبل أفضل.