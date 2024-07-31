الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر أغسطس 2024

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، عن أسعار الوقود الجديدة في البلاد خلال شهر أغسطس من العام الجاري، وفقا لـ وام.

ورفعت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس 2024 بمقدار يتراوح بين 5 و6 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار يوليو 2024.

وفقا لبيانات لجنة متابعة أسعار الجازولين التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام”، صعد سعر لتر البنزين السوبر 98 في الإمارات بمقدار 6 فلوس من 2.99 درهم في يوليو 2024 إلى 3.05 درهم في أغسطس 2024.

وارتفع سعر لتر البنزين خصوصي 95 في الإمارات بمقدار 5 فلوس من 2.88 درهم في يوليو 2024 إلى 2.93 درهم في أغسطس 2024.

وزادت اللجنة من سعر لتر بنزين «إي بلس» 91 في الإمارات بمقدار 6 فلوس من 2.80 درهم في يوليو 2024 إلى 2.86 درهم في أغسطس 2024.

أما سعر لتر الديزل فسجل زيادة بمقدار 6 فلوس لكل لتر من إلى 2.89 درهم في يوليو 2024 إلى 2.95 درهم في أغسطس 2024.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة الإماراتية بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس 2024

1 ـ سعر وقود الديزل في الإمارات (2.95 درهم لكل لتر)

2 ـ سعر البنزين السوبر 98 في الإمارات (3.05 درهم لكل لتر)

3 ـ سعر البنزين خصوصي 95 في الإمارات (2.93 لكل لتر)

4 ـ سعر بنزين “إي بلس” 91 في الإمارات (2.86 درهم لكل لتر)

ويبدأ التطبيق اعتبارا من غد الخميس الموافق الأول أغسطس 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

كانت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات قد أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال شهر يوليو 2024 بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلسا، وبنسبة نزول تتراوح بين 5 % و5.4 % مقارنة بأسعار شهر يونيو 2024.