الإمارات تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.6% في عام 2023

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تحقيق الدولة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وأشار وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أن هذه التقديرات الأولية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1.68 تريليون درهم، مدفوعاً بنمو قوي في القطاع غير النفطي الذي سجل زيادة بنسبة 6.2% ليصل إلى 1.25 تريليون درهم.

ويعكس هذا النمو المتوازن في القطاعات الاقتصادية المختلفة نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

وتؤكد هذه النتائج الإيجابية مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.

وتعكس هذه الإنجازات المتواصلة جهود الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية أن الاقتصاد يسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافه الطموحة في التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.