الإمارات.. تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي

أظهر مسح اقتصادي حديث، صدر اليوم الأربعاء، تباطؤًا في وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.

ويعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تناقص فرص العمل الجديدة المتاحة وضعف في نمو الإنتاج.

وبحسب مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل وفقًا للعوامل الموسمية، فقد انخفض إلى 54.6 في حزيران/يونيو، مقارنة بـ 55.3 في أيار/مايو.

ويعتبر هذا الرقم هو الأدنى منذ شباط/فبراير 2023. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يفوق بشكل كبير مستوى 50.0 الذي يمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى استمرار النمو القوي في القطاع.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في “ستاندرد آند بورز غلوبال” ماركت إنتلجنس: “يسلط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الضوء على اتجاه النمو المتباطئ في القطاع غير النفطي طوال عام 2024 حتى الآن”.

وأضاف أوين: “مع ذلك، لا يزال الطلب قوياً من العملاء، مما يبقي على توقعات الإنتاج إيجابية ويحفز نشاط الشراء”.