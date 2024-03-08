الإمارات.. الموارد البشرية تدعو لتوخي الحذر

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في دولة الإمارات العربية المتحدة من الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وقالت في تعميم لها: “نتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، فإننا نوصي كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص اتخاذ الحيطة والحذر وكافة إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها وذلك خلال فترة التقلبات الجوية”.

وأضافت: “نحث شركات القطاع الخاص على ممارسة العمل عن بعد لمن تسمح طبيعة عملهم ذلك، على أن تلتزم كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل امارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال”.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه "نتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، فإننا نوصي كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص اتخاذ الحيطة والحذر وكافة إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها وذلك خلال فترة… — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) March 8, 2024