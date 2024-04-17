فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات، استمرار العمل عن بعد ليوم غدٍ الخميس

دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة تعلن عن استمرار العمل عن بعد ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 أبريل 2024 م

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة عن استمرار العمل عن بعد ليوم غدٍ الخميس الموافق 18 أبريل 2024 م، لجميع الموظفين بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، بسبب تأثير المنخفض الجوي، وتُستثنى الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

يذكر أن بلدية مدينة الشارقة تواكب الأحوال الجوية وحالة الطرق وتقوم فرق التفتيش والدوريات التابعة لقسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش بمساعدة الجمهور على الطرق بسحب المركبات المتضررة من المياه ووفرت 20 آلية لعملية السحب، ما أسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الممتلكات.

يذكر أنه بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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