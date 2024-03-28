الأجور في الإمارات تنمو بوتيرة أسرع من تكاليف المعيشة خلال 2024

من المتوقع أن تنمو الأجور في الإمارات بوتيرة أسرع من تكاليف المعيشة في عام 2024.

وتتوقع شركة ميرسر العالمية لاستشارات رأس المال البشري زيادة في متوسط الأجور بنسبة 4.1%، وهو ما يتجاوز معدل التضخم البالغ 2.3%.

زيادات الأجور في الإمارات

ويشير استطلاع أجرته مؤسسة ميرسر الشرق الأوسط لإجمالي الأجور في الإمارات للعام الجاري، إلى زيادة في رواتب الموظفين في شركات الطاقة بنسبة 4.3% عام 2024.

ومن المتوقع أن يحصل الموظفون في شركات السلع الاستهلاكية على زيادة في الأجور بنسبة 4.1% في المتوسط، بينما تخطط شركات علوم الحياة والتكنولوجيا لزيادة الرواتب بنحو 4%.

يتماشى ذلك مع توقعات أخرى، حيث تتوقع شركة استشارات الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، كوبر فيتش، أن تقفز الرواتب بنسبة 4.5٪ على أساس سنوي هذا العام، مع استمرار تعزيز القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط في أوبك +.

خطط التوظيف في الشركات الإماراتية

كما تظهر بيانات “ميرسر” أيضاً أن 16.3% من الشركات الإماراتية تنوي تنمية قوتها العاملة، بينما تخطط 7.8% منها لتخفيض القوى العاملة في عام 2024.

وتتوقع نحو 3.8% من الشركات في الإمارات ارتفاعاً في معدل دوران موظفيها لعام 2024، بينما تتوقع 11.4% منها الإبقاء على موظفيهم.

وقال أندرو الزين، مدير الوظائف في شركة ميرسر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركات الإماراتية تواجه منافسة شديدة لجذب العمال المهرة محليا وإقليميا.