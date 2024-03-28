فريق التحرير by فريق التحرير

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الأجور في الإمارات تنمو بوتيرة أسرع من تكاليف المعيشة خلال 2024

تتوقع شركة ميرسر العالمية، أن ترتفع الأجور في الإمارات، بوتيرة أسرع من معدل التضخم في 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير
الأجور في الإمارات تنمو بوتيرة أسرع من تكاليف المعيشة خلال 2024
الأجور في الإمارات تنمو بوتيرة أسرع من تكاليف المعيشة خلال 2024

من المتوقع أن تنمو الأجور في الإمارات بوتيرة أسرع من تكاليف المعيشة في عام 2024.

وتتوقع شركة ميرسر العالمية لاستشارات رأس المال البشري زيادة في متوسط الأجور بنسبة 4.1%، وهو ما يتجاوز معدل التضخم البالغ 2.3%.

زيادات الأجور في الإمارات

الأجور في الإمارات تنمو بوتيرة أسرع من تكاليف المعيشة خلال 2024

ويشير استطلاع أجرته مؤسسة ميرسر الشرق الأوسط لإجمالي الأجور في الإمارات للعام الجاري، إلى زيادة في رواتب الموظفين في شركات الطاقة بنسبة 4.3% عام 2024.

ومن المتوقع أن يحصل الموظفون في شركات السلع الاستهلاكية على زيادة في الأجور بنسبة 4.1% في المتوسط، بينما تخطط شركات علوم الحياة والتكنولوجيا لزيادة الرواتب بنحو 4%.

يتماشى ذلك مع توقعات أخرى، حيث تتوقع شركة استشارات الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، كوبر فيتش، أن تقفز الرواتب بنسبة 4.5٪ على أساس سنوي هذا العام، مع استمرار تعزيز القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط في أوبك +.

خطط التوظيف في الشركات الإماراتية

الأجور في الإمارات تنمو بوتيرة أسرع من تكاليف المعيشة خلال 2024

كما تظهر بيانات “ميرسر” أيضاً أن 16.3% من الشركات الإماراتية تنوي تنمية قوتها العاملة، بينما تخطط 7.8% منها لتخفيض القوى العاملة في عام 2024.

وتتوقع نحو 3.8% من الشركات في الإمارات ارتفاعاً في معدل دوران موظفيها لعام 2024، بينما تتوقع 11.4% منها الإبقاء على موظفيهم.

وقال أندرو الزين، مدير الوظائف في شركة ميرسر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركات الإماراتية تواجه منافسة شديدة لجذب العمال المهرة محليا وإقليميا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...