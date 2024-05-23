اقتصاد الإمارات يحقق نمواً قوياً في الربع الأخير من 2023 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية

شهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً بنسبة 4.3% في الربع الأخير من عام 2023، وذلك على أساس سنوي. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 6.7% خلال الفترة نفسها.

وتشير البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن قطاعات الخدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات كانت من بين القطاعات الأكثر نمواً.

ويعكس هذا النمو المتنوع الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، حيث يساهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الآن بأكثر من 70% من إجمالي النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في ظل استثمارات كبيرة قامت بها الدولة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تسريع خططها لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالنمو الاقتصادي الواسع النطاق في الإمارات، بقيادة قطاعات السياحة والبناء والخدمات المالية، ورفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 4%.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يحافظ اقتصاد الإمارات على قوته في عام 2024، حيث تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4%، وهو الأسرع في منطقة الخليج.

ويعزى هذا التفاؤل إلى المتانة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الظروف الخارجية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة.