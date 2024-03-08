فريق التحرير by فريق التحرير

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2023.. عاما قويا من جميع النواحي للاقتصاد الإماراتي

حقق الاقتصاد الإماراتي مجموعة من المؤشرات الجيدة خلال عام 2023، كانت أفضل من المؤشرات المتوقعة الرسمية.

فريق التحرير by فريق التحرير
2023.. عاما قويا من جميع النواحي للاقتصاد الإماراتي
2023.. عاما قويا من جميع النواحي للاقتصاد الإماراتي

كان عام 2023 عاماً جيداً على كافة المستويات بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، من حيث معدلات التضخم، ومعدلات نمو القطاع التجاري، والصناعي، والمصرفي، والقطاع غير النفطي.

وتؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية الجيدة، مجموعة جديدة من أرقام للاقتصاد الإماراتي الكلية الصادرة عن مصرف الإمارات، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي تشير إلى علامات النمو في النظام المصرفي، والاقتصاد العام الماضي.

تضخم أبطأ للاقتصاد الإماراتي

2023.. عاما قويا من جميع النواحي للاقتصاد الإماراتي

تراجع معدل التضخم العام الماضي، في جميع أنحاء الإمارات إلى 1.6%، مقارنة بـ 4.82% في عام 2022، بحسب أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ويقل هذا الرقم عن معدل التضخم البالغ 2.4% الذي توقعه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مراجعته الاقتصادية ربع السنوية.

وشهدت المطاعم والفنادق أكبر قفزة في الأسعار عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 6.63% مقارنة بعام 2022، في حين قفز قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.84% على أساس سنوي، والإسكان والمياه والكهرباء والوقود، وفقًا للبيانات.

ويتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يصل معدل التضخم الاتحادي إلى 2.1% في 2024، بحسب مراجعته الاقتصادية.

نمو الميزانية

2023.. عاما قويا من جميع النواحي للاقتصاد الإماراتي

بلغت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 720 مليار درهم بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 30.5% على أساس سنوي إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا للميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي.

ويمثل هذا الرقم أيضًا زيادة بنسبة 7.7% على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

المزيد من الاقتراض للقطاع الخاص

2023.. عاما قويا من جميع النواحي للاقتصاد الإماراتي

قدمت البنوك 1.24 تريليون درهم من قروض القطاع الخاص في عام 2023، بزيادة 5.8% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

واستحوذ القطاع التجاري، والصناعي بالاقتصاد الإماراتي، على أكثر من النصف، حيث جمع نحو 822.7 مليار درهم في عام 2023 من البنوك، بزيادة قدرها 3.1% على أساس سنوي، في حين حصل الأفراد على 418 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.5% على أساس سنوي.

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 15.5% على أساس سنوي إلى 292.6 مليار درهم خلال العام.

كما قام الجهاز المصرفي بالمزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الإماراتي، العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 20.3% على أساس سنوي إلى 634.4 مليار درهم، وفقًا للبيانات.

وتوجهت معظم الاستثمارات إلى الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والتي شكلت ما يقرب من نصف الاستثمارات بقيمة 304.8 مليار درهم، في حين شهدت سندات الدين استثمارات بقيمة 264.9 مليار درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...