بتكلفة 18 مليار درهم.. محمد بن راشد يعتمد مسار الخط الأزرق لمترو دبي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، عن اعتماد “مسار الخط الأزرق لمترو دبي“.

وقال الشيخ محمد بن راشد في منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقاً): اعتمدنا بحمدالله أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام في دبي .. “مسار الخط الأزرق لمترو دبي ” .. بطول 30 كم نصفه تحت الأرض بأعماق تصل لـ70 متر .. وبتكلفة 18 مليار درهم .. ويغطي مناطق يصل سكانها مليون نسمة .. مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها”.

وأضاف: “سينقل الخط الجديد 320 ألف راكب جديد يومياً . مترو دبي جزء من روح دبي … وحياة دبي اليومية مرتبطة به ومرتبطة عبره ومترابطة بكل أحيائها وسكانها بوجوده.. استخدمه 2 مليار شخص منذ إطلاقه في 2009.. وسيستخدمه مليارات من البشر لعقود قادمة”.

مسار الخط الأزرق لمترو دبي

سيربط الخط الأزرق بين الخطين الأحمر والأخضر من محيصنة إلى مطار مكتوم الدولي.

طوله الإجمالي 30 كيلومترًا، منها 15.5 كيلومترًا تحت الأرض و14.5 كيلومترًا فوق سطح الأرض.

14 محطة، سبع منها ستكون مرتفعة، بما في ذلك محطة مميزة واحدة.

5محطات تحت الأرض، ومحطتي تحويل متصلتين بمحطتي سنتربوينت وكريك الحاليتين.