إمباور توزع أرباحًا نقدية بقيمة 425 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من 2023

عقدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” جمعيتها العمومية السنوية اليوم، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 425 مليون درهم (بواقع 0.0425 درهم لكل سهم) عن النصف الثاني من عام 2023.

وأظهرت النتائج المالية لـ”إمباور” للعام 2023 تحقيق أعلى إيرادات على الإطلاق بقيمة 3.035 مليار درهم، وأرباحاً صافية بقيمة 960 مليون درهم.

وتعتزم “إمباور” مواصلة توسعاتها المدروسة في السوق المحلي، وزيادة مستوى وحجم خدماتها للمتعاملين، وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وتؤكد “إمباور” على التزامها بتقديم خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي، والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ.

وأعرب سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة “إمباور”، عن شكره للمساهمين على ثقتهم ودعمهم، كما أشاد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ”إمباور”، بالتفاعل الإيجابي للمساهمين مع تطلعات وخطط المؤسسة.