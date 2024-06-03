 “إعمار” تعلن عن توسعة دبي مول بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن توسعة ضخمة لدبي مول، والتي ستشمل إضافة 240 متجرًا فاخرًا ومطعمًا ومقهى جديدًا، ويمثل هذا المشروع استثمارًا بقيمة 1.5 مليار درهم، والمقاول بدأ بالفعل بالتعبئة في الموقع.

إعمار تعلن توسعة “دبي مول”

وفي معرض إعلانه عن هذه التوسعة المذهلة، صرح محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، قائلاً: “تعد توسعة “دبي مول” الجديدة، إضافة رائعة لأحد أكثر الأماكن زيارة في العالم. نتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا الكرام وعملائنا الأوفياء، وكذلك شركائنا وتجار التجزئة والسلطات الحكومية على دعمهم الثابت”.

وأضاف العبار:” تعكس هذه التوسعة رؤية دبي الطموحة للبقاء في طليعة الابتكار والثقافة العالمية، وتعزز مكانة مدينتنا كوجهة عالمية رائدة”.

“دبي مول” أكثر الأماكن زيارة على وجه الأرض

في عام 2023، أصبح “دبي مول”، أكثر الأماكن زيارة على وجه الأرض، حيث حقق رقمًا قياسيًا جديدًا بعدد زوار بلغ 105 ملايين، بزيادة قدرها 19٪ عن العام السابق، إلى جانب مبيعات قوية للغاية.

ويستمر هذا الزخم في عام 2024، حيث يظل “دبي مول”، أيقونة عالمية للتجزئة والترفيه، ويقدم تجارب مبتكرة مع الحفاظ على تصنيفات عالية لرضا العملاء.