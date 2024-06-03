فريق التحرير by فريق التحرير

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 “إعمار” تعلن عن توسعة دبي مول بقيمة 1.5 مليار درهم

كشفت شركة “إعمار العقارية”، عن إضافة 240 متجرًا فاخرًا ومطعمًا جديدًا لدبي مول.

فريق التحرير by فريق التحرير
 "إعمار" تعلن عن توسعة دبي مول بقيمة 1.5 مليار درهم
 "إعمار" تعلن عن توسعة دبي مول بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن توسعة ضخمة لدبي مول، والتي ستشمل إضافة 240 متجرًا فاخرًا ومطعمًا ومقهى جديدًا، ويمثل هذا المشروع استثمارًا بقيمة 1.5 مليار درهم، والمقاول بدأ بالفعل بالتعبئة في الموقع.

إعمار تعلن توسعة “دبي مول”

 "إعمار" تعلن عن توسعة دبي مول بقيمة 1.5 مليار درهم

وفي معرض إعلانه عن هذه التوسعة المذهلة، صرح محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، قائلاً: “تعد توسعة “دبي مول” الجديدة، إضافة رائعة لأحد أكثر الأماكن زيارة في العالم. نتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا الكرام وعملائنا الأوفياء، وكذلك شركائنا وتجار التجزئة والسلطات الحكومية على دعمهم الثابت”.

وأضاف العبار:” تعكس هذه التوسعة رؤية دبي الطموحة للبقاء في طليعة الابتكار والثقافة العالمية، وتعزز مكانة مدينتنا كوجهة عالمية رائدة”.

“دبي مول” أكثر الأماكن زيارة على وجه الأرض

 "إعمار" تعلن عن توسعة دبي مول بقيمة 1.5 مليار درهم

في عام 2023، أصبح “دبي مول”، أكثر الأماكن زيارة على وجه الأرض، حيث حقق رقمًا قياسيًا جديدًا بعدد زوار بلغ 105 ملايين، بزيادة قدرها 19٪ عن العام السابق، إلى جانب مبيعات قوية للغاية.

ويستمر هذا الزخم في عام 2024، حيث يظل “دبي مول”، أيقونة عالمية للتجزئة والترفيه، ويقدم تجارب مبتكرة مع الحفاظ على تصنيفات عالية لرضا العملاء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...