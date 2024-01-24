أعلنت سفارة الإمارات في المملكة المتحدة، إعفاء مواطني الإمارات من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة، وذلك عبر تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد اعتباراً من 1 فبراير.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: « يمثل 1 فبراير 2024 بداية جديدة في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. سيتم إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد. يُعتبر هذا إنجازاً هاماً لكلا البلدين، وثمرة أربع سنوات من التعاون بيننا ورمز لالتزامنا بتعزيز العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. يمكن التقديم على تصريح السفر عبر تطبيق ‘UK ETA’ أو على موقع http://GOV.UK.»

ويعرف التصريح باسم Electronic Travel Authorisation (ETA) وهو مخصص لمواطني الدول التي لا تحتاج لتأشيرة ( فيزا) ، ولا يحتاج لهذا التصريح من لديه فيزا لبريطانيا بحسب موقع وزارة الداخلية البريطانية.

يمثل 1 فبراير 2024 بداية جديدة في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. سيتم إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة و سيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقًا لبرنامج تصريح سفر جديد. pic.twitter.com/wZ4odj3snI — UAE Embassy UK (@UAEEmbassyUK) January 24, 2024

يذكر أن التصريح الإلكتروني يسمح للمسافرين بزيارات متعددة، ويتمتع بمدة صلاحية لعامين.