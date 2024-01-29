شهد الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس الأحد، إطلاق هوية الشارقة الجديدة التي تعكس كافة مكوناتها البصرية والثقافية، وتعبّر عن إرثها الثقافي والفني المميز، وتحمل شعار “الشارقة منها الزود” وذلك في حفل أقيم على جزيرة النور.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، تمثل هوية الشارقة الجديدة انعكاساً للرؤية الحكيمة والثاقبة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي جعلت من الشارقة إمارة رائدة وذات مكانة عالمية بما تتميز به من مقومات في مختلف القطاعات.

هوية الشارقة الجديدة تجسد روح الإمارات

ويأتي إطلاق هوية الشارقة الجديدة تجسيداً لروح الإمارة وقدرتها على تقديم المزيد في كافة المجالات، وتوفير أفضل الخدمات والمحفزات الداعمة للنمو المستمر الذي تتجه إليه الشارقة.

وأشار سموه إلى أن الهوية الجديدة وضعت وفقاً لتحديد نقاط وملامح القوة والتميّز للشارقة وجاذبيتها للسياحة والعيش والعمل والدراسة والاستثمار، وتمثل دعوة مفتوحة إلى العالم لاستكشاف مدى الغنى والتنوع الذي تمتلكه الشارقة، وما تزخر به من فرص وإمكانات هائلة، كما توفر مجموعة واسعة من الفرص الواعدة بمختلف القطاعات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية.

وقد توّجت الشارقة بالعديد من الألقاب وحصدت الكثير من الإنجازات العالمية ومنها لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كما تحتضن الإمارة العديد من المتاحف والمعارض الفنية والمراكز الثقافية التي تجسد أصالة وتاريخ المنطقة وفنونها وتقاليدها.

وتشهد الإمارة نمواً في كافة قطاعاتها ومجالاتها حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2% في العام 2022 ليبلغ حوالي 136.9 مليار درهم.

واستقبل مطار الشارقة الدولي في العام 2023 أكثر من 15 مليون سائح من أكثر من 100 وجهة، ليرسّخ مكانة الإمارة السياحية والاستثمارية باعتبارها بوابة رئيسة إلى المنطقة وخارجها.

وتحمل الهوية الجديدة لإمارة الشارقة شعار “الشارقة منها الزود” والتي تم ابتكارها لتكون بمثابة دعوة للتعمّق أكثر في أسلوب الحياة في الإمارة، والسعي إلى تعزيز قيم التآلف والتواصل في النسيج الاجتماعي، واستكشاف مختلف الفرص التي توفرها الإمارة.

وتمثل عناصر الأصالة والتراث أبرز ملامح الشارقة التي تجذب العائلات وتثري حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتقدم لهم الكثير من الخيارات للاستكشاف والتعلم، بداية من أسواقها الشعبية مثل “سوق العرصة” و”السوق المركزي” وبيئتها الطبيعية الغنية بأشجار القرم في خور كلباء والتجديف على متن القوارب في “سدّ الرفيصة”، وصولاً إلى المواقع الأثرية مثل “جبال مليحة” والشواطئ الخلّابة مثل شاطئ الحمرية.

وتتيح الإمارة فرصة عيش تجارب فريدة متكاملة والاستمتاع بالفن في “مؤسسة الشارقة للفنون” وخوض المغامرات في أحضان الطبيعة والصحاري وسط المناظر الأخّاذة.