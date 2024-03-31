إجازة عيد الفطر من يوم الاثنين 8 إبريل ولمدة أسبوع في الإمارات للحكومة الاتحادية

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن مجلس الوزراء وجه بأن تبدأ إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من يوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2024 ولمدة أسبوع، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024. وأشارت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أنه تم التعميم لكافة الجهات الاتحادية بإجازة عيد الفطر.

يذكر أن مركز الفلك الدولي يتوقع أن يُكمل شهر رمضان 30 يوماً، ليكون العيد يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وذلك في الدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين الثامن من أبريل، حيث بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين الثامن من أبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلاديش وباكستان، وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، حيث ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الثلاثاء التاسع من أبريل، الموافق لـ29 من شهر رمضان فيها.