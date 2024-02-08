المستهلكون في الإمارات يلغون نصف تطبيقات أندرويد في أقل من 30 يومًا.. ما السبب؟

أظهر بحث جديد أن 56.44% تطبيقات أندرويد “Android”، في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم إلغاء تثبيتها خلال 30 يومًا فقط من تنزيلها.

خيبة أمل المستهلكون في دولة الإمارات

وفقاً لأبحاث AppsFlyer، يشعر المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة بسهولة بخيبة أمل بسبب تطبيقات أندرويد للهاتف المحمول التي تقدمها العلامات التجارية.

وهذا الرقم أعلى بشكل ملحوظ من نظيره في الأسواق الأكثر نضجًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث يبلغ متوسط معدل إلغاء التثبيت لمدة 30 يومًا لتطبيقات أندرويد 46.76%، و47.82% على التوالي.

قال بول رايت، المدير العام لأوروبا الغربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى AppsFlyer: “أشارت الأبحاث التي أجريناها في أوائل عام 2023 إلى أن الغالبية العظمى بنسبة 84% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة تعتقد أن تطبيقات أندرويد للهاتف المحمول “ضرورية” للبقاء على صلة بعملائها، وبالتالي تقدم 9 من كل 10 شركات في الإمارات العربية المتحدة الآن تطبيقًا كوسيلة للتفاعل مع العملاء.

ومع ذلك، كما تظهر أحدث أبحاثنا، فإن كسب مكان على الهواتف الذكية للعملاء ثم الحفاظ عليه أصبح أمرًا صعبًا للغاية.

والحقيقة القاسية هي أنه مع وجود العديد من المنافسين، وارتفاع توقعات المستخدمين، فإن تطبيقات أندرويد التي تفشل في تقديم الخدمات بسرعة وفعالية معرضة بشكل متزايد لخطر إلغاء التثبيت.

كما سلط البحث الضوء على أنواع التطبيقات الأكثر عرضة للتغيرات السريعة في تصورات المستخدم.

تطبيقات أندرويد لنمط الحياة هي الأكثر فقراً

وبالنظر إلى عمليات التثبيت المدفوعة بالتحويلات الناجحة لجهود التسويق، كانت تطبيقات نمط الحياة هي الأكثر فقراً حيث تم حذف 86% منها في غضون 30 يومًا، وحتى أعلى 10% من هذه التطبيقات عانت من معدل إلغاء تثبيت يصل إلى 50%.

ومن المثير للاهتمام أن تطبيقات التمويل، والتسوق، والأغذية، والمشروبات، أظهرت جميعها معدلات إلغاء عالية للتنزيلات غير العضوية بنسبة 70%، و66 % و62% على التوالي.

وكانت هذه الأرقام أفضل بكثير بالنسبة للتطبيقات التي تم تنزيلها بشكل طبيعي من قبل المستخدمين.. وفي هذه الحالات، ظل ما يزيد قليلاً عن النصف بنسبة 52% من تطبيقات نمط الحياة على الأجهزة الذكية للمستخدمين لأكثر من 30 يومًا، في حين حققت 58% من تطبيقات الشؤون المالية، و64% من تطبيقات التسوق، و46% من تطبيقات الأطعمة والمشروبات نجاحاً كبيراً.

وليس من المستغرب أن يكون معدل إلغاء التثبيت الخاص بالمستهلكين الذين قاموا بإنزال التطبيقات بشكل طبيعي أقل بكثير عبر الفئات.

تثبيت تطبيقات أندرويد في الشرق الأوسط

ومع ذلك، بالنسبة لنظام التشغيل أندرويد في الشرق الأوسط، تمثل عمليات التثبيت غير العضوية الجزء الأكبر بنسبة 55% من جميع عمليات تثبيت التطبيقات.

لا يمكن التغاضي عن أهمية التثبيت غير العضوي (المقترن بعمليات التسويق).. وبدلاً من ذلك، يجب على المسوقين عبر الهاتف المحمول أن يدركوا أن جهودهم لا يمكن أن تتوقف عند مجرد زيادة عمليات التثبيت.

إلغاء تثبيت التطبيقات عالميا

على الصعيد العالمي، تظهر بيانات الشركة أن اليوم الأول هو عندما يقوم معظم المستخدمين بإلغاء تثبيت تطبيقات أندرويد، ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لتوقعات لم تتم تلبيتها أو وعود كاذبة.

وعلى الرغم من أن جميع القطاعات تعرض اتجاهًا مشابهًا خلال أول 30 يومًا، إلا أن تطبيقات الشؤون المالية حددت الوتيرة في وقت مبكر بمعدلات أعلى بنسبة 23% في اليوم الأول مقارنة بمتوسط القطاعات الأخرى.

نصائح لعدم إلغاء تثبيت تطبيقات أندرويد

نظرًا لأن أعلى معدل لإلغاء التثبيت يحدث في اليوم الأول، يصبح تثبيت عملية الإعداد أمرًا بالغ الأهمية.. ولتقليل معدل إلغاء التثبيت خلال اليوم الأول والأسبوع الأول، يجب على العلامات التجارية ضمان تجربة إلحاق سلسة وجذابة تعزز التواصل القوي والدائم مع المستخدمين.

علاوة على ذلك، كما تظهر معدلات إلغاء التثبيت المرتفعة هذه للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على العلامات التجارية أن تتجنب المبالغة في الوعود في محاولة لزيادة التنزيلات إلى الحد الأقصى، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإحباط، وربما يؤدي إلى تلف علامتك التجارية بشكل لا يمكن إصلاحه.