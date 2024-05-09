فريق التحرير by فريق التحرير

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أمطار متوقعة في الإمارات غداً

المركز الوطني للأرصاد: غدا.. فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة

فريق التحرير by فريق التحرير

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جنوباً صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الرياح ستتراوح بين خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. وهطلت أمطار خفيفة اليوم على منطقة الظفرة بحسب ما أشار المركز.

كما لفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والثاني عند الساعة 01:36 والجزر الأول عند الساعة 07:57 والثاني عند الساعة 19:19. و بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والثاني عند الساعة 04:51.

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فريق التحرير

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