“أمان دبي”.. مجموعة AMAN تكشف عن أول منتجع في الإمارات

من المقرر أن تفتتح مجموعة “أمان“، ومقرها سويسرا، أول فندق لها في دبي، “أمان دبي” من خلال شراكة مع شركة الاستثمار العقاري برايت ستارت، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والمطور العقاري H&H Development، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

يقع مشروع “أمان دبي”، المقرر افتتاحه خلال ثلاث سنوات، في جميرا 2 وسيشمل مساكن تحمل علامة أمان التجارية، ومنتجع صحي بمساحة 2 ألف متر مربع، ومطاعم، ونادي أمان.

منتجع “أمان دبي” مستوى جديد من الفخامة

وسوف يمزج “أمان دبي”، بين الجمال البسيط لمجموعة الفنادق الفاخرة مع الضيافة العربية، ويهدف المنتجع إلى جلب مستوى جديد من الفخامة إلى الإمارة.

وستكون هناك حديقة، ومتنزهات بمساحة 3.6 هكتار في قلب المشروع.

ويعتمد هذا على الحدائق النباتية المترامية الأطراف التي أنشأها “أمان”، في منتجع أمان بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، ولكن هذه المرة أكبر.

تم تصميم المنتجع من قبل شركة Kerry Hill Architects، وهي نفس الشركة التي أنشأت فنادق أمان الثلاثية في اليابان، وسيتمتع المنتجع بإطلالات بانورامية دون عائق على الخليج، أو أفق دبي، وبرج خليفة.

وستتمتع بعض الأجنحة بإطلالات بانورامية على كليهما، وكلها محاطة بخطوط أمان المميزة والمواد الطبيعية.

وستسمح التراسات الواسعة، التي يضم العديد منها حمامات سباحة خاصة للضيوف بالاستفادة القصوى من الموقع.

وسيستمتع المسافرون، الذين يسجلون وصولهم إلى أمان دبي أيضًا بشاطئ خاص مساحته 350 مترًا، ومنتجع أمان الصحي الذي تبلغ مساحته 2300 متر مربع، وهو الأول من نوعه في البلاد.

كما سيتم افتتاح عدد محدود من المساكن التي تحمل علامة “أمان التجارية”، في نفس الموقع، بعضها للإيجار، والبعض الآخر للبيع.

“أمان دبي” أغلى فندق في الإمارات

ومن المحتمل أن يكون أغلى فندق في الإمارات العربية المتحدة، خاصة، وأنه فندق يحتوي على أجنحة فقط، وستتمتع الغرف بإطلالات على المحيط والمدينة، وحمامات سباحة خاصة ومساحات خضراء جميلة، وهذا ما قد يبرر ارتفاع الأسعار.

على الرغم من أن أسعار الغرف في فندق “أمان دبي” لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن المسافرين سيتطلعون بسهولة إلى إنفاق آلاف الدولارات في الليلة إذا اتبع المنتجع خطى الفندق الشقيق” أمان” نيويورك.

وعندما تم افتتاح هذا الفندق في عام 2022، كانت تكلفة الغرف 3200 دولار في الليلة، مما أكسبه لقب أغلى فندق في مانهاتن.

وتشتهر منتجعات أمان في جميع أنحاء العالم بضيافتها الفاخرة وتجاربها الفريدة وخدماتها الشخصية.

أول ظهور لمجموعة أمان في السعودية

وأعلنت المجموعة سابقًا عن ظهورها لأول مرة في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية.

ويتم بناء منتجع أمان وادي صفر، المؤلف من 78 غرفة، في الصحراء على مسافة ليست بعيدة عن الرياض وعلى مقربة من موقع التراث التابع لليونسكو في المملكة العربية السعودية في منطقة الطرة، كما أن المنتجع في طريقه لافتتاحه في عام 2027.

ويتجه أمان العلا أيضًا إلى المملكة، وسيفتتح في المنطقة التاريخية مع خطة لتحقيق أقصى استفادة من مناظرها الطبيعية الخلابة.

ولم يتم الإعلان عن موعد افتتاح أمان العلا بعد.