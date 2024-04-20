أكثر من 6 مليارات متر مكعب حجم هطول الأمطار في دبي والإمارات الشمالية

أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن كميات الأمطار التي هطلت على مناطق في دولة الإمارات خلال المنخفض الجوي الاستثنائي الأخير، كانت غير مسبوقة، إذ بلغت 6.04 مليارات متر مكعب بمعدل 99.6 ملم، في الفترة بين 14 و17 أبريل 2024.

وسبق أن لفت تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.

تجسد الصورة حجم 7 مليارات متر مكعب من السوائل (الغاز المسال هنا) مقارنة مع ارتفاع برج خليفة