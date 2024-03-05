الإمارات.. أصول قطاع البنوك تتخطى حاجز 1.1 تريليون دولار

شهدت الإمارات إنجازًا هامًا على صعيد القطاع المصرفي، حيث تجاوزت أصول هذا القطاع حاجز 1.1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه، مسجلةً بذلك مستوى قياسيًا جديدًا يعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين، وفقاً لبيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء.

وساهمت الزيادة في الودائع المصرفية بنسبة 3.2% ما بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2023 في تحقيق هذا الإنجاز، حيث ارتفعت قيمة الودائع من 2.444 تريليون درهم إلى 2.521 تريليون درهم.

ويعزى هذا النمو إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 2.7%، مدعومة بارتفاع ودائع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.

على الرغم من النمو في الودائع، شهد إجمالي الائتمان انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% من 1.994 تريليون درهم إلى 1.991 تريليون درهم. ويعود ذلك إلى انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.8%، بينما ارتفع الائتمان الأجنبي بنسبة 4.6%.

وبحسب البيانات، شهدت القاعدة النقدية توسعًا ملحوظًا بنسبة 7.3% من 614.0 مليار درهم إلى 658.8 مليار درهم، مدعومة بزيادة العملة المصدّرة، والحساب الاحتياطي، والحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.