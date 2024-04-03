ارتفاع أسعار إيجارات الفلل والشقق في دبي وأبوظبي

أظهرت بيانات رسمية أن سوق العقارات في دبي شهد نموا قويا في عام 2023، مع ارتفاع أسعار إيجارات الفلل بنسبة 16.2% على أساس سنوي في الربع الرابع.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفع متوسط ​​أسعار الإيجار بنسبة 10.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأضاف المصرف المركزي أن عائد الإيجار في دبي ارتفع أيضا إلى 4.4% في نهاية عام 2023 من 3.4% في نهاية العام السابق.

عائد الإيجار هو النسبة المئوية لقيمة العقار المستلمة على مدار عام من خلال أرباح العميل.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معاملات مبيعات العقارات السكنية في دبي بنسبة 20.7% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2023.

وكشفت البيانات أن معدلات الإيجار في أبوظبي سجلت معدلات نمو معتدلة في الربع الرابع.

أسعار إيجارات الفلل والشقق في أبوظبي

وبحسب البنك المركزي، ارتفع متوسط ​​سعر الإيجار للفلل والشقق في أبوظبي بشكل هامشي بنسبة 2.3% و1.8% على التوالي في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت معاملات بيع العقارات السكنية في أبوظبي بنسبة 33.9% في الربع الرابع، مدفوعة بارتفاع مبيعات الشقق بنسبة 175.5%.

زيادة الإشغال الفندقي

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي ارتفع إلى 4.1 مليون في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

كما شهد متوسط ​​الإيرادات لكل غرفة متاحة في أبوظبي زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 293 درهما (78.12 دولار).

وتشير بيانات الـ12 شهرا من عام 2023 إلى أن دبي حافظت على مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي في دبي إلى 77%، بزيادة 4 نقاط مئوية عن الفترة المقابلة من عام 2022 وأعلى بوحدتين مئويتين عن أرقام ما قبل كوفيد-19 لعام 2019.

وأضاف المصرف المركزي أن تدفق الزوار الدوليين إلى دبي وصل إلى أكثر من 17 مليون زائر في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.4% مقارنة بعام 2022.

ووفقا للتقرير، شهدت مطارات أبوظبي زيادة كبيرة في حركة المسافرين، حيث وصلت إلى ما يقرب من 23 مليون مسافر في عام 2023، بزيادة 44.5% على أساس سنوي.

وبالمثل، استقبلت مطارات دبي 87 مليون زائر العام الماضي، بنمو 31.7% مقارنة بعام 2022.