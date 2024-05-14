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أدنوك ترسل أول شحنة تجارية عالمية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى اليابان

يمثل ارسال أدنوك أول شحنة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى اليابان، إنجازًا كبيرًا في مجال الطاقة النظيفة ويعزز التعاون بين الإمارات واليابان في تحقيق مستقبل مستدام.

فريق التحرير by فريق التحرير
أدنوك

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز تاريخي بتسليم أول شحنة تجارية معتمدة عالميًا من الأمونيا منخفضة الكربون إلى شركة “ميتسوي وشركاه المحدودة” في اليابان.

وتم إنتاج هذه الشحنة الرائدة باستخدام تقنية مبتكرة لالتقاط الكربون وتخزينه في مصنع “فرتيل” التابع لشركة “فيرتيغلوب” في الرويس، حيث سيتم استخدامها في توليد الكهرباء النظيفة في اليابان.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار استثمار “أدنوك” الضخم البالغ 84 مليار درهم (23 مليار دولار) في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات المناخ.

وتؤكد هذه الشحنة التزام الشركة بمساعدة عملائها على خفض انبعاثاتهم، لا سيما في القطاعات التي يصعب فيها تحقيق ذلك.

تم اعتماد هذه الشحنة من قبل وكالة الاعتماد العالمية “تي. يو. في إس. يو. دي”، حيث شملت عملية الاعتماد مراحل الإنتاج والتسليم.

وتعد هذه الشحنة امتدادًا لجهود “أدنوك” الناجحة في تسليم شحنات سابقة إلى عملاء في آسيا وألمانيا، مما يعزز تطوير سلاسل القيمة العالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.

تم تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج بشكل دائم في أول بئر عالمي لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية في الرويس.

وأكد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في “أدنوك”، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بتطوير أنواع الوقود منخفض الكربون لدعم انتقال مسؤول في قطاع الطاقة. وأشار إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات واليابان في بناء مستقبل منخفض الكربون، حيث يلعب الهيدروجين والوقود الناقل له، مثل الأمونيا، دورًا حاسمًا في خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.

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فريق التحرير

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