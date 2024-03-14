فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار الإماراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةاستثمار

أداء مالي قوي لحكومة الإمارات في الربع الرابع من 2023

بلغت قيمة إيرادات حكومة الإمارات في الربع الرابع من عام 2023، 155.9 مليار درهم مدعومةً بسياسة تنويع مصادر الإيرادات وكفاءة الإنفاق.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات

كشفت وزارة المالية الإماراتية عن نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع من عام 2023، والتي أظهرت تحقيق إيرادات حكومية قياسية بقيمة 155.9 مليار درهم، بينما بلغت النفقات الحكومية 131.3 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق فائض مالي قدره 24.6 مليار درهم.

ويُعزى هذا الأداء المتميز إلى حرص دولة الإمارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها، مما أدى إلى استخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

وبهذا الصدد، صرّح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن “هذه النتائج تُعكس إيجاباً على جميع مناحي التنمية، وتُعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها”.

وبلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض على مستوى الدولة حوالي 24.6 مليار درهم، مقارنة بـ 22.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، مما يؤكد على قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها الإنمائية دون الحاجة إلى الاقتراض، ويعزز من استدامة المالية العامة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...