أداء مالي قوي لحكومة الإمارات في الربع الرابع من 2023

كشفت وزارة المالية الإماراتية عن نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع من عام 2023، والتي أظهرت تحقيق إيرادات حكومية قياسية بقيمة 155.9 مليار درهم، بينما بلغت النفقات الحكومية 131.3 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق فائض مالي قدره 24.6 مليار درهم.

ويُعزى هذا الأداء المتميز إلى حرص دولة الإمارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها، مما أدى إلى استخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

وبهذا الصدد، صرّح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن “هذه النتائج تُعكس إيجاباً على جميع مناحي التنمية، وتُعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها”.

وبلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض على مستوى الدولة حوالي 24.6 مليار درهم، مقارنة بـ 22.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، مما يؤكد على قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها الإنمائية دون الحاجة إلى الاقتراض، ويعزز من استدامة المالية العامة.