600 ريال غرامة المراوغة في السعودية

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي أن غرامة مخالفة المراوغة بين المركبات قيمتها بين 300 و600 ريال (بين 80 و160 دولار).

وقالت الإدارة، عبر منصة إكس مساء الإثنين، أن المراوغة بين المركبات مخالفة غرامتها المالية من 3 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال.

وأضافت أن المُراوغة بين المركبات تُفقد السيطرة على المركبة وتتسبب في حوادِث فُجائية.

ويموت آلاف الأشخاص سنوياً في السعودية نتيجة حوادث المرور، غير أن عدد هذه الحوادث بدأ يتراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، نتيجة سياسات وطنية تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030. فقد أعلنت وزارة الداخلية أن وفيات حوادث الطرق انخفضت بنسبة حوالي 35 بالمئة بين عامي 2016 و2021، من 9,311 وفاة في العام 2016 إلى 6,651 وفاة في العام 2021.

كما أشارت تقارير رؤية 2030 وأنشطة “التحول الوطني” إلى أن معدل الوفيات المرورية لكل 100,000 نسمة تراجع من 28.8 وفاة عام 2016 إلى 13.5 وفاة في السنوات التالية ضمن تلك المرحلة، بانخفاض يفوق 50 بالمئة مما كان عليه المعدل سابقاً.

ويتماشى هذا التحسّن مع أحد الأهداف الواضحة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، الذي يسعى إلى خفض معدل الوفيات المرورية إلى أقل من 10 وفيات لكل 100,000 نسمة بحلول العام 2030.

كما تركز الرؤية على “المجتمع الحيوي” الذي يوفر نمط حياة صحي وسليم، وتحسين بنية الطرق، وزيادة كفاءة الأنظمة المرورية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث، مما جميعه يساهم في الحد من الحوادث.