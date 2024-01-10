السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لاستقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال

أطلق مركز الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، 5 تأشيرات جديدة للإقامة المميزة بهدف استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات والمستثمرين من حول العالم.
وارتفع بذلك عدد التأشيرات المميزة في المملكة إلى 7 وفقاً لبيان مركز الإقامة المميزة.
ويمكن للحاصلين على إحدى التاشيرات الجديدة الإقامة على الأراضي السعودية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد أو التحويل لإقامة دائمة. وفي التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن التاشيرات المميز الجديدة.
ما هي التأشيرات المميزة الجديدة التي أطلقتها السعودية؟
- تأشيرة أصحاب المواهب الرياضية والثقافية (إقامة لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد أو التحويل لإقامة دائمة)
- إقامة أصحاب الكفاءات الصحية والعلمية (إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد شرط توفر أجر شهري يبلغ 35 ألف ريال للعاملين في المجال، و 14 ألف ريال للباحثين)
- إقامة كبار التنفيذيين (إقامة لمدة 5 سنوات تتحول إلى دائمة في حالة البقاء لـ30 شهراً متواصلة)
- إقامة رواد الأعمال (إقامة دائمة للحاصلين على تمويل بـ15 مليون ريال ويشترط فيها استحداث 10 وظائف في العام الأول و10 وظائف أخرى للعام الثاني، وأقامة لمدة 5 سنوات للحاصلين على تمويل 400 ألف ريال).
- إقامة المستثمر ومالك العقار (إقامة دائمة لمن يستثمر 7 ملايين ريال)
كيفية الحصول على التأشيرة المميزة في السعودية؟
- الدخول إلى الصفحة الخاصة بطلب التأشيرة المميزة عبر الرابط التالي
- تعبئة البيانات الشخصية من الاسم ورقم جواز السفر وإضافة صورة شخصية
- تعبئة بيانات الحساب باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة السر
- بعدها تتم معالجة الطلب
- يتم منح الإقامة المميزة في حالة استيفاء شروط الحصول عليها
ما شروط التقديم على التأشيرة المميزة في السعودية؟
- جواز سفر ساري المفعول
- ألا يقل عمر الفرد المتقدم عن 21 عاماً
- يجب أن يخلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق
- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم
- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة
ما هي مزايا التأشيرات المميزة في السعودية؟
- منح تأشيرات لزيارة الأقارب
- منح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة
- إمكانية استقدام العمالة المنزلية
- إمكانية إمتلاك العقارات السكنية
- امتلاك وسائل النقل الخاصة
- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها
- حرية الخروج والعودة للمملكة
- استخدام المسارات الخاصة بالمواطنين السعوديين في المنافذ مثل المطارات والدوائر الرسمية
- مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي
- إعفاء حامل الإقامة و أسرته من المقابل المالي
كم تبلغ تكلفة طلب الحصول على تأشيرة مميزة في السعودية؟
تبلغ تكاليف التقدم للحصول على واحدة من التأشيرات الخمس الجديدة التي تخول الإقامة في المملكة لمدة 5 سنوات على الأقل 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة فقط.