فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لاستقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اطلاق 5 تاشيرات جديدة للإقامة على أراضيها لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد أو التحويل إلى إقامة دائمة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة

أطلق مركز الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، 5 تأشيرات جديدة للإقامة المميزة بهدف استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات والمستثمرين من حول العالم.

وارتفع بذلك عدد التأشيرات المميزة في المملكة إلى 7 وفقاً لبيان مركز الإقامة المميزة.

ويمكن للحاصلين على إحدى التاشيرات الجديدة الإقامة على الأراضي السعودية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد أو التحويل لإقامة دائمة. وفي التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن التاشيرات المميز الجديدة.

ما هي التأشيرات المميزة الجديدة التي أطلقتها السعودية؟

  • تأشيرة أصحاب المواهب الرياضية والثقافية (إقامة لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد أو التحويل لإقامة دائمة)
  • إقامة أصحاب الكفاءات الصحية والعلمية (إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد شرط توفر أجر شهري يبلغ 35 ألف ريال للعاملين في المجال، و 14 ألف ريال للباحثين)
  • إقامة كبار التنفيذيين (إقامة لمدة 5 سنوات تتحول إلى دائمة في حالة البقاء لـ30 شهراً متواصلة)
  • إقامة رواد الأعمال (إقامة دائمة للحاصلين على تمويل بـ15 مليون ريال ويشترط فيها استحداث 10 وظائف في العام الأول و10 وظائف أخرى للعام الثاني، وأقامة لمدة 5 سنوات للحاصلين على تمويل 400 ألف ريال).
  • إقامة المستثمر ومالك العقار (إقامة دائمة لمن يستثمر 7 ملايين ريال)

كيفية الحصول على التأشيرة المميزة في السعودية؟

  • الدخول إلى الصفحة الخاصة بطلب التأشيرة المميزة عبر الرابط  التالي
  • تعبئة البيانات الشخصية من الاسم ورقم جواز السفر وإضافة صورة شخصية
  • تعبئة بيانات الحساب باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة السر
  • بعدها تتم معالجة الطلب
  • يتم منح الإقامة المميزة في حالة استيفاء شروط الحصول عليها

ما شروط التقديم على التأشيرة المميزة في السعودية؟

  • جواز سفر ساري المفعول
  • ألا يقل عمر الفرد المتقدم عن 21 عاماً
  • يجب أن يخلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق
  • تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم
  • أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة

ما هي مزايا التأشيرات المميزة في السعودية؟

  • منح تأشيرات لزيارة الأقارب
  • منح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة
  • إمكانية استقدام العمالة المنزلية
  • إمكانية إمتلاك العقارات السكنية
  • امتلاك وسائل النقل الخاصة
  • العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها
  • حرية الخروج والعودة للمملكة
  • استخدام المسارات الخاصة بالمواطنين السعوديين في المنافذ مثل المطارات والدوائر الرسمية
  • مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي
  • إعفاء حامل الإقامة و أسرته من المقابل المالي

كم تبلغ تكلفة طلب الحصول على تأشيرة مميزة في السعودية؟

تبلغ تكاليف التقدم للحصول على واحدة من التأشيرات الخمس الجديدة التي تخول الإقامة في المملكة لمدة 5 سنوات على الأقل 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة فقط.

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