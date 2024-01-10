السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لاستقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال

أطلق مركز الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، 5 تأشيرات جديدة للإقامة المميزة بهدف استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات والمستثمرين من حول العالم.

وارتفع بذلك عدد التأشيرات المميزة في المملكة إلى 7 وفقاً لبيان مركز الإقامة المميزة.

ويمكن للحاصلين على إحدى التاشيرات الجديدة الإقامة على الأراضي السعودية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد أو التحويل لإقامة دائمة. وفي التقرير التالي كل ما تريدون معرفته عن التاشيرات المميز الجديدة.

ما هي التأشيرات المميزة الجديدة التي أطلقتها السعودية؟

تأشيرة أصحاب المواهب الرياضية والثقافية (إقامة لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد أو التحويل لإقامة دائمة)

إقامة أصحاب الكفاءات الصحية والعلمية (إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد شرط توفر أجر شهري يبلغ 35 ألف ريال للعاملين في المجال، و 14 ألف ريال للباحثين)

إقامة كبار التنفيذيين (إقامة لمدة 5 سنوات تتحول إلى دائمة في حالة البقاء لـ30 شهراً متواصلة)

إقامة رواد الأعمال (إقامة دائمة للحاصلين على تمويل بـ15 مليون ريال ويشترط فيها استحداث 10 وظائف في العام الأول و10 وظائف أخرى للعام الثاني، وأقامة لمدة 5 سنوات للحاصلين على تمويل 400 ألف ريال).

إقامة المستثمر ومالك العقار (إقامة دائمة لمن يستثمر 7 ملايين ريال)

كيفية الحصول على التأشيرة المميزة في السعودية؟

الدخول إلى الصفحة الخاصة بطلب التأشيرة المميزة عبر الرابط التالي

تعبئة البيانات الشخصية من الاسم ورقم جواز السفر وإضافة صورة شخصية

تعبئة بيانات الحساب باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة السر

بعدها تتم معالجة الطلب

يتم منح الإقامة المميزة في حالة استيفاء شروط الحصول عليها

ما شروط التقديم على التأشيرة المميزة في السعودية؟

جواز سفر ساري المفعول

ألا يقل عمر الفرد المتقدم عن 21 عاماً

يجب أن يخلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق

تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم

أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة

ما هي مزايا التأشيرات المميزة في السعودية؟

منح تأشيرات لزيارة الأقارب

منح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة

إمكانية استقدام العمالة المنزلية

إمكانية إمتلاك العقارات السكنية

امتلاك وسائل النقل الخاصة

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها

حرية الخروج والعودة للمملكة

استخدام المسارات الخاصة بالمواطنين السعوديين في المنافذ مثل المطارات والدوائر الرسمية

مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي

إعفاء حامل الإقامة و أسرته من المقابل المالي

كم تبلغ تكلفة طلب الحصول على تأشيرة مميزة في السعودية؟

تبلغ تكاليف التقدم للحصول على واحدة من التأشيرات الخمس الجديدة التي تخول الإقامة في المملكة لمدة 5 سنوات على الأقل 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة فقط.