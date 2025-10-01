300 ريال غرامة عدم فحص المركبات بالسعودية

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودية، حديثاً، أن عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري يعد مخالفة مرورية، وتترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين 150 – 300 ريالاً (حوالي 40 – 80 دولار).

وشددت الإدارة، بحسب صحيفة “الرياض” المحلية اليوم الأربعاء، على أهمية التزام قائدي المركبات بالمواعيد المحددة للفحص لتفادي العقوبات وضمان سير المركبة بكفاءة عالية.

ويعد الفحص الفني الدوري للمركبات أحد المتطلبات الأساسية التي وضعتها الإدارة العامة للمرور؛ بهدف رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وضمان جاهزية المركبة وصلاحيتها للاستخدام. والتقديم للفحص الدوري لا يقتصر على كونه التزاماً نظامياً فقط، بل يمثل مسؤولية مشتركة لحماية الركاب ومستخدمي الطريق من المخاطر المحتملة الناجمة عن الأعطال الفنية.

ويسهم الفحص الفني للمركبات في الكشف المبكر عن الأعطال مثل خلل المكابح أو الإطارات أو أنظمة الإنارة، بما يقلل من احتمالات وقوع الحوادث، ويرفع من مستوى الأمان على الطرق. كما يدعم جهود المملكة في تعزيز الثقافة المرورية، وتحقيق أهدافها في خفض معدلات الحوادث والإصابات ضمن إطار رؤية 2030.

وقبل نحو 10 سنوات، كانت المملكة العربية السعودية تحتل النسبة الأعلى عالمياً من الحوادث المرورية بمعدل وفيات يصل إلى 24 حالة بين كل 100 ألف نسمة سنوياً، وكانت ضحايا الحوادث المرورية تشغل أكثر من 30 بالمئة من أسرّة مستشفيات المملكة وهي نسبة تعد أكبر من النسبة العالمية بمراحل، التي لا تتعدى 15 بالمئة.