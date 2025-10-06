300 ألف موقف مجاني في أحياء الرياض

تواصل “مواقف الرياض” تنفيذ مشروعها الشامل لتنظيم المواقف في العاصمة السعودية ضمن خطة تهدف إلى تحسين الحركة المرورية ورفع جودة الحياة في الرياض.

وتشمل “مواقف الرياض” في مرحلتها الأولى، بحسب صحيفة “سبق” الإلكترونية، أكثر من 20 ألف موقف مدفوع على الشوارع التجارية، مقابل أكثر من 300 ألف موقف مجاني داخل الأحياء السكنية المدارة، صُممت لحماية حقوق السكان وتنظيم استخدام المواقف في محيطهم، بما يحد من تسرّب المركبات والازدحام العشوائي.

وأوضح القائمون على “مواقف الرياض” أن المرحلة الأولى منها تغطي عدة مناطق حيوية من أبرزها: الورود، الرحمانية، المروج، السليمانية، والملك فهد، على أن تمتد التغطية تدريجياً إلى بقية مناطق الرياض خلال المراحل المقبلة.

ويعتمد نظام “مواقف الرياض” على تقنيات متقدمة تشمل أجهزة دفع إلكترونية تراعي البيئة وتعمل بالطاقة الشمسية، ولوحات إرشادية ذكية، وتطبيقًا رقميًا يتيح للمستخدمين دفع رسوم المواقف على الشارع وإصدار التصاريح السكنية المجانية إلكترونياً لسكان المناطق المدارة وزوارهم بكل سهولة. كما يوفر النظام فترة سماح مجانية لمدة 15 دقيقة في المواقف المدفوعة لتسهيل تنقل المستخدمين وإنجاز مهامهم القصيرة دون رسوم.

ويدعم “مواقف الرياض” مشروع “المواقف خارج الشارع” كحل إضافي قدمه القائمون عليها منذ البداية لزيادة عدد المواقف من خلال توفير مراكز تنقل آمنة وفعّالة في مواقع حيوية ومكتظة بالسكان لزيادة المعروض من المواقف والتكامل مع المواقف على الشارع (المدفوعة والمدارة) لتحقيق هدف واحد يتمثل في تنظيم المواقف العامة وتعزيز انسيابية حركة المركبات وتحسين تجربة التنقل اليومية في العاصمة، بما يسهم في خلق بيئة حضرية منظمة وأكثر راحة للسكان والزوار.

وتأتي مواقف الرياض ضمن توجه مدينة الرياض للتحول إلى مدينة ذكية ترتكز على الحلول التقنية والأنظمة المستدامة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن عصرية تواكب تطلعات المستقبل وتقدم نموذجاً حضرياً يوازن بين كفاءة الخدمات ورفاهية العيش.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أطلقت المرحلة الأولى من مشروع “مواقف الرياض”، في أغسطس/آب الماضي بهدف تعزيز جودة الحياة في العاصمة من خلال تنظيم المواقف العامة وتطوير الحلول الذكية والمبتكرة للحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في الوقوف.

