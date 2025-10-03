2300 ريال سعر الرمان و510 ريال للعنب في مهرجان سعودي

وصل سعر أحد أصناف الرمان السعودي المميز إلى 2300 ريال (614 دولار) في حين وصل سعر فاخر من العنب إلى 510 ريالات (136 دولار) خلال مهرجان العنب والرمان الثقافي السعودي في الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت صحيفة “سبق” الإلكترونية، مساء اليوم الخميس، أن سعر أحد أصناف الرمان المميز وصل إلى 2300 ريال، في حين بيع صنف فاخر من العنب بـ 510 ريالات، في مؤشر يعكس جودة المنتجات المحلية وقوة الإقبال عليها.

وانطلقت فعاليات مهرجان العنب والرمان الثقافي، الذي ينظّمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع القطاع الخاص، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويستمر خمسة أيام، في إطار دعم المنتجات الزراعية الموسمية وتعزيز حضور ثقافتها في الأسواق المحلية.

ويشهد المهرجان لأول مرة إقامة حراج على أجود أصناف العنب والرمان، بالإضافة إلى فعاليات وبرامج مصاحبة ثقافية تستهدف دعم المزارعين وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مع منح الزوار فرصة اقتناء أفضل الثمار الطائفية.

ويُنتظر أن يسهم المهرجان في تنشيط الحراك الاقتصادي والسياحي بالمحافظة، وإبراز تنوع منتجاتها الزراعية، فيما دعا مكتب الوزارة الأهالي والزوار إلى حضور الفعاليات والمشاركة في أنشطتها.

واستقطب الحراج الذي يُقام لأول مرة ضمن المهرجان اهتمام الحضور، حيث تنوعت المعروضات وتفاوتت أسعار الكراتين بين 20 إلى 300 ريال (بين 5 إلى 80 دولار)، ما أضفى حيوية على السوق وعزز من قيمة المنتج المحلي.

ويهدف المهرجان إلى إبراز جودة العنب والرمان الطائفي، اللذين يحظيان بسمعة مرموقة محلياً وخليجياً، إضافة إلى دعم المزارعين وفتح قنوات تسويقية مباشرة تسهم في تعزيز جدوى الإنتاج الزراعي ودعم التنمية الريفية المستدامة.

ويُعتبر المهرجان من أبرز الفعاليات الزراعية والسياحية في الطائف، لما يمثله من فرصة للترويج للمنتجات المحلية وتنشيط الحركة الاقتصادية وجذب المهتمين بالزراعة والأصناف الفاخرة.

وتشتهر الطائف بزراعة الورود والفواكه الموسمية كالعنب والرمان والتين والمشمش واللوز، وذلك بفضل مناخها المعتدل وبيئتها الجبلية. وتتميز الطائف أيضاً بالزراعة العضوية، حيث تعتمد على الأساليب التقليدية لإنتاج غذاء صحي ومستدام.

وتضم السعودية، بحسب بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكثر من 7.13 مليون شجرة عنب، منها 6.18 مليون شجرة مثمرة، وأصنافها هي الطائفي، والحلواني، والبناتي، وإيرلي سويت، وكريمسون سيدلس، ودخلت بقوة إلى الصناعات التحويلية كالزبيب والعصائر. وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك المحلي سيصل إلى 180 ألف طن بحلول 2026، فيما ستبلغ قيمة سوق العنب السعودي نحو 186 مليون دولار بحلول 2028، ما يجعل القطاع واعداً اقتصادياً واستراتيجياً.