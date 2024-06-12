أكثر من 1.5 مليون حاج يصلون إلى السعودية

توافد أكثر من 1.5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.

وقد وصل غالبية ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية، حيث بلغ عددهم 1,483,312 حاجًا، بينما وصل 59,273 حاجًا عبر المنافذ البرية، و4,710 حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وحرصت المديرية العامة للجوازات السعودية على تسخير كافة إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، حيث دعمت منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، وعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.