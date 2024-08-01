وزارة المالية السعودية تنوي دعم “مجموعة بن لادن” بهدف استقرار هيكلها المالي

أعلنت وزارة المالية عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي وذلك من خلال مجموعة من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، ومن ذلك إقراض المجموعة والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيعزز هذا الدعم من قدرة المجموعة، كإحدى أكبر شركات القطاع في المنطقة، على استكمال مشاريعها القائمة وعلى رأسها مشاريع الحرمين الشريفين، كما سيسهم في تعزيز مركزها المالي وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتعاقد عليها.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الحكومي الذي حظي به قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية، مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن مجموعة بن لادن السعودية استعانت سنة 2020 بشركة هوليهان لوكي كمستشار لمساعدة أكبر شركة إنشاءات في المملكة على إعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 15 مليار دولار. وسيساعد البنك الاستثماري في “مراجعة شاملة وإعادة هيكلة مالية لهيكل رأس مال مجموعة بن لادن السعودية”، وفقًا لبيان صدر وقتها عن مجموعة بن لادن القابضة الدولية.