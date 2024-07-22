وزارة البلديات والإسكان السعودية.. أسباب التعديل للمسمى الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، أمرا ملكيا بتعديل مسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتصبح وزارة البلديات والإسكان.

أسباب تغيير الاسم لوزارة البلديات والإسكان

وأكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن تغيير الاسم يعكس الالتزام المستمر بتطوير بيئة عمرانية متقدمة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وأضاف الحقيل، أن هذا الاجراء يهدف إلى تعزيز الأداء العام للوزارة والبلديات التابعة لها لتحقيق خطط التنمية الحضرية المستدامة، التي تهدف لتحسين نوعية الحياة في المدن، وتطوير قطاع الإسكان لتقديم خدمات مبتكرة.

تطور اسم وزارة الشؤون البلدية، والقروية

وأنشئت وزارة الشؤون البلدية، والقروية، بأمر ملكي عام 1975، لتتولى مسؤولية التخطيط الحضري وتنمية المناطق البلدية والقروية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وتم تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإدارة الخدمات البلدية للحفاظ على بيئة نظيفة، وصحية.

وفي عام 2022، صدر أمر ملكي، بدمج وزارة الإسكان، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، فنشأ عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.