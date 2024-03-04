كيف يمكن تقديم وجبات إفطار في المسجد الحرام خلال رمضان؟

يمكن للمسلمين الراغبين في تنظيم وجبات إفطار في المسجد الحرام خلال شهر رمضان التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال بوابة حكومية على الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

أطلقت الهيئة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في السعودية بوابة إلكترونية يمكن من خلالها طلب تصريح تقديم وجبة الإفطار في مسجد مكة المكرمة خلال الشهر الكريم.

ويمكن تقديم الطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة واختيار موائد الإفطار ومواصلة إجراءات التسجيل لإصدار التصاريح.

ويحتفل ملايين المسليمن حول العالم بقدوم الشهر الفضيل خلال الأسبوع المقبل.