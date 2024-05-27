نيوم.. “حسن علام” السعودية تبني مشتل أولي للشعاب المرجانية

من المقرر أن تقوم شركة حسن علام للإنشاءات السعودية ببناء مشتل مرجاني أولي لأكبر مشروع لترميم الشعاب المرجانية في العالم في “نيوم” بموجب اتفاقية موقعة حديثًا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، وفقًا لبيان.

ووقعت حسن علام، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، رسميًا عقد أعمال البناء لمشتل المرجان الأولي ضمن مبادرة ترميم المرجان في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

نيوم.. أكبر مشروع لترميم الشعاب المرجانية في العالم

يمثل هذا الجهد الرائد أكبر مشروع لترميم الشعاب المرجانية في العالم، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع مدينة “نيوم“، وهي مدينة ذات رؤية تقع على الساحل الشمالي للمملكة العربية السعودية.

وبموجب الاتفاقية تتولى “حسن علام” تنفيذ أعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية على مساحة بناء إجمالية تبلغ 24.7 ألف متر مربع.

وتم تصميم مبادرة استعادة المرجان بمدنية “نيوم“، في جامعة كاوست لمواجهة التأثير السلبي لتغير المناخ وارتفاع درجات حرارة مياه البحر على الشعاب المرجانية.

وسيضم مشتل المرجان ما يقرب من 400 خزان مجهز بتقنيات انتشار المرجان المتطورة.

موقع مشروع مبادرة استعادة المرجان بمدنية نيوم

ويقع موقع المشروع على شاطئ جدة شمال المملكة العربية السعودية بالقرب من جزيرة شوشة الساحرة.

ومع تقدم أعمال البناء، سيلعب مشتل المرجان الأولي دورًا محوريًا في تجديد الموائل المرجانية الطبيعية في البحر الأحمر، مما يوفر الأمل لمستقبل هذه النظم البيئية الحيوية.

الحفاظ على 100 هكتار من النظام البيئي المرجاني

وأكد إيان كامبل، نائب رئيس معهد التحول الوطني (NTI) في كاوست، على أهمية التعاون، قائلاً:” يمثل اليوم لحظة محورية في رحلة بناء أكبر مبادرة لترميم الشعاب المرجانية في العالم”.

وأضاف:” يهدف هذا البرنامج الطموح إلى الحفاظ على 100 هكتار من النظام البيئي المرجاني النابض بالحياة في البحر الأحمر واستعادته وتعزيزه، ويكون بمثابة منارة أمل لجهود الحفاظ على المرجان على مستوى العالم.. ونحن نتطلع إلى استكمال إنشاء المرافق الأرضية للمشروع بالشراكة مع حسن علام”.

تهدف مبادرة ترميم المرجان في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية إلى استعادة البيئات البحرية وحمايتها، مع العمل كنموذج لجهود الحفاظ على البيئة المستدامة.

المقر الإقليمي لشركة حسن علام القابضة بالرياض

وأكد حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، على قوة الشراكة والعمل الجماعي في مواجهة التحديات البيئية، قائلا: يجسد التعاون مع جامعة الملك عبد الله التزامهم بالحفاظ على المرجان.

وكانت شركة حسن علام القابضة، قد افتتحت في مارس، مقرها الإقليمي في الرياض بعد الحصول على رخصة استثمار من وزارة الاستثمار.

ويأتي المقر الجديد كجزء من التوسع المستمر للمجموعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.