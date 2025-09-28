نيوم يهزم الرياض 3-2 بالدوري السعودي للمحترفين

كسب نيوم نظيره الرياض بثلاثة أهداف لهدفين خلال المواجهة التي جرت بينهما، اليوم السبت، على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ونجح نيوم، الصاعد حديثاً، في تسجيل ثلاثة أهدافٍ خلال مباراةٍ واحدةٍ للمرة الأولى في دوري المحترفين بعد فوزين متتاليين على ضمك بـ 2ـ1، والأخدود 1ـ0.

وافتتح نيوم النتيجة بهدفٍ مبكرٍ عبر الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز إثر مرور دقيقتين على بداية المباراة، ونجح الرياض في التعديل عن طريق خليل العبسي بالدقيقة 19، لكن نيوم تقدم مجدداً بواسطة المصري أحمد حجازي بالدقيقة 28، وعزَّز تقدمه بهدفٍ ثالثٍ، حمل توقيع الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالدقيقة 54 قبل أن يقلص أصحاب الأرض النتيجة بهدفٍ عكسي، سجله الفرنسي عبد الله دوكوري بالخطأ في مرماه بالدقيقة 77.

وصالحَ نيوم بهذا الفوز جماهيره عقب الخروج من دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، كما تقدم خطوة مهمة في سلم الدوري، إذ أصبح في المركز الثالث برصيد تسع نقاط بعد أن كان خامساً قبل انطلاق هذه الجولة.

في المقابل، تلقى الرياض الخسارة الثانية توالياً، والثالثة خلال النسخة الجارية، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الـ 13.