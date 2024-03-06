نيوم تطلق مشروع “قيدوري” لرياضة الغولف

أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق مشروع “قيدوري”، وهو وجهة ساحلية مخصصة لمجتمع رياضة الغولف، تقع وسط التلال الساحلية الخلابة الممتدة على خليج العقبة.

وبحسب بيان لنيوم، تتميز “قيدوري” بتصاميمها المعمارية الفريدة التي تتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة، وتقدم من خلال مرافق الضيافة الفاخرة والمساكن المتميزة والمرافق الرياضية والترفيهية، تجارب معيشية استثنائية.

يتوسط الوجهة الجديدة مبنى أيقوني يعكس أرقى الإبداعات الهندسية أمام الشاطئ، ويضم 190 شقة فاخرة مطلّة على البحر، تشتمل على مجموعة من التجارب السياحية المميزة ومنها المطاعم ومتاجر التجزئة والحدائق.

وتضم “قيدوري” ملعب غولف من طرازٍ عالمي، ومجموعة من تجارب الترفيه التي تُعزز نمط الحياة الصحي للزوّار والمقيمين، ضمن بيئة عصرية متطورة.

يمتد ملعب “قيدوري” للغولف المكوّن من 18 حفرة عبر التلال المنخفضة والمساحات الطبيعية، في موقع مميز لإقامة منافسات الغولف من جميع المستويات، إلى جانب تميزه بتصميمٍ مبتكر وإطلالاتٍ ساحلية رائعة وتقنيات متقدمة.

يوفر نادي الغولف المتطور ضيافة مميزة للاعبين، بينما ستقدم أكاديمية للعبة خدمات التدريب الاحترافية التقليدية، بالإضافة إلى التدريب باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الرياضات الإلكترونية.

وتقع على امتداد ملعب الغولف 200 من الفيلات والمساكن الحصرية التي يتمتع كل منها بالخصوصية وبتصميمٍ فريد. كما يمكن للزوار الإقامة في الفندق الفاخر المكون من 80 غرفة، والذي يوفر مجموعةً متنوعة من الغرف والأجنحة العصرية المتميزة.

ويضم الفندق مطاعم وصالات ضيافة ومنتجعاً صحياً وصالة ألعاب رياضية ومسابح متعددة، بالإضافة إلى مسرح نوعي للعروض الترفيهية.

وتعد المناطق المحيطة بـ “قيدوري” بيئة مثالية للاستمتاع بالأنشطة الخارجية في الهواء الطلق مثل المشي لمسافاتٍ طويلة وركوب الدراجات على الطرق الوعرة والمشي وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

وسيقدم النادي الشاطئي في الوجهة الجديدة مستوى راقياً من الضيافة والترفيه للضيوف والزوار، بالإضافة إلى مجموعةٍ واسعة من الرياضات المائية والتجارب المناسبة لمختلف الأعمار.

ويأتي الإعلان عن “قيدوري” امتداداً لمجموعةٍ من الوجهات السياحية المستدامة لنيوم الواقعة على ساحل خليج العقبة، وهي: “ليجا” و“إبيكون” و“سيرانا” و“أوتامو” و“نورلانا”، و“أكويلم” و“زاردون” و“زينور” و“الانان”. وجميعها تعكس التزام نيوم بالابتكار والحفاظ على البيئة، وتقديم معايير جديدة للوجهات الساحلية المستدامة.