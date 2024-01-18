شركة إيطالية تفوز بعقد بقيمة 4.7 مليار دولار لبناء 3 سدود في “نيوم”

فازت شركة المقاولات الإيطالية Webuild بصفقة بقيمة 4.7 مليار دولار، لبناء 3 سدود لتشكيل بحيرة مياه عذبة لمنتجع للتزلج في منطقة نيوم الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها نقلته وكالة رويترز، إن السدود ستنشئ بحيرة بطول 2.8 كيلومتر في منطقة صحراوية كجزء من خطط تطوير منتجع تروجينا الجبلي قبل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.

وأضافت أن مشروع منتجع للتزلج في منطقة نيوم الاقتصادية، الذي من المتوقع أن يوظف 10 آلاف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، يتضمن أيضًا بناء هيكل معماري مستقبلي يسمى “القوس”، والذي سيحتوي على فندق فخم يطل على وادي السد.

3 سدود في نيوم

سيتم بناء السد الرئيسي في منطقة، من الخرسانة المضغوطة (RCC)، وسيكون ارتفاعه 145 مترًا وطوله 475 مترًا ويبلغ حجمه حوالي 2.7 مليون متر مكعب.

وسيكون السد الثاني أيضًا من الخرسانة المضغوطة (RCC)، بينما سيكون السد الثالث صخريًا بحجم 4.3 مليون متر مكعب.

وستغطي البحيرة الاصطناعية مساحة 1.5 كيلومتر مربع، وستحتوي على جزيرة مخصصة للغوص، والمشي النباتي.

وفي الوقت نفسه، سوف يمتد القوس، على سطح البحيرة إلى ما بعد واجهة السد الرئيسي، على شكل مقدمة سفينة، ومعلق فوق الوادي، سيضم القوس فندقًا ومنطقة سكنية وردهة مركزية كبيرة.

وقال بيترو ساليني، الرئيس التنفيذي لشركة Webuild: “نحن سعداء وفخورون حقًا بفوزنا بهذا المشروع المهم في نيوم.. ستكون بحيرة المياه العذبة الاصطناعية التي يبلغ طولها 2.8 كيلومترًا أحد الأصول الرئيسية في المخطط الرئيسي لتروجينا.

وأضاف، أنه من المقرر أن يكون المشروع أعجوبة هندسية وإنشائية عالمية في منطقة نيوم، ونحن نؤمن بأن فريقنا يتمتع بالخبرة والخبرة العالمية اللازمة لتنفيذ مشروع البنية التحتية المثير هذا.

وبدوره قال فيليب جوليت، المدير التنفيذي – الرئيس الإقليمي في تروجينا، “يعد تعيين شركة Webuild S.P.A علامة بارزة في تقدمنا في البناء.. لقد أكملنا بالفعل حوالي 3 ملايين متر مكعب من أعمال التنقيب في موقع البحيرة، ونواصل حفر 90 ألف متر مكعب من الصخور أسبوعيًا.. والأهم من ذلك هو تنفيذ نهج مستدام باستخدام جميع الصخور المحفورة وإعادة استخدامها لتبطين قاع البحيرة وبناء السدود.. وهذه مرحلة حاسمة في التطوير الشامل للمشروع، ونحن متحمسون لرؤية الأعمال تجري على قدم وساق”.

شبكة مترو أنفاق الرياض

وبشكل منفصل، أضاف البيان أن شركة Webuild تقوم بالفعل ببناء 57 كيلومترًا من خط السكك الحديدية عالي السرعة موصل بين “أوكساجون” و”ذا لاين” في نيوم.

كما تقوم أيضًا ببناء الخط الثالث من مترو الأنفاق في الرياض، والذي سيكون بطول 42 كيلومترًا، أطول خط في شبكة مترو أنفاق العاصمة السعودية، و”ميدان الدرعية – الحزمة الثانية من أعمال الطابق السفلي الفائق”، وهو مشروع متعدد الطوابق تحت الأرض بمساحة 10500 مساحة. موقف سيارات مكون من طابقين في منطقة الدرعية الجديدة.

وتشارك شركة Webuild أيضًا، من خلال شركتها التابعة Fisia Italimpianti، في إنشاء محطة معالجة المياه وإدارتها على المدى الطويل في مجمع النفط البري ZULUF.

وتخطط الحكومة السعودية لاستثمار 500 مليار دولار لبناء بنية تحتية جديدة ومشاريع عملاقة في مجال السياحة في منطقة نيوم كجزء من برنامج الرؤية السعودية 2030 الذي يهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن النفط.