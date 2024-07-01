فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار السعوديةأخبار أريبيان بزنس

نزاهة، 7 وزارات سعودية شملتها جولة رقابية ضبط فيها 155 موظفا بتهم مختلفة

ضبط وإيقاف عدد من منسوبي وزارات: الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، الثقافة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها نفذت 924 جولة رقابية في 7 وزارات سعودية هي وزارات: الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، الثقافة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كما قامت نزاهة بـ 9623 جولة رقابية في المشاعر المقدسة والجهات الخدمية في موسم الحج خلال شهر يونيو 2024.

ولفتت الهيئة أنها حققت مع 382 متهماً، وتم إيقاف 155 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وكشفت «نزاهة» أن الموقوفين تورطوا بجرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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