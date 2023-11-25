عادت قصة صخرة”عنترة” في منطقة القصيم بالسعودية للواجهة من جديد بعد قرار هيئة التراث بالبدء إجراءات نزع ملكيتها.



يعرف أهالي محافظة عيوان الجواء بمنطقة القصمم (صخرة عنتره) كأحد الشواهد التي تشير إلى تاريخ عنترة بن شداد وابنة عمه عبلة، وقصة حبهما والشعر على أطراف هذه الصخرة، أو الحصاة الحمراء كما يطلق البعض عليها.



وحصاة النصلة أو عنترة، هي كتلة صخرية كبيرة تتميز بجمالها الجذاب وتتسم بالشكل المخروطي والذي تشكل بسبب العوامل الجوية والرياح، سميت النصلة لأنها نصلت أو انفردت عن الجبال التي تقرب منها، وتحتوي واجهتها على مجموعة من النقوش الثمودية والرسوم الصخرية لأشكال حيوانية متنوعة.

ووفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية”، قرر الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بالقصيم، الواقع في مركز غاف الجواء، جاء لصالح مشروع تطوير وتأهيل الموقع ومركز زوّار صخرة عنترة، ونزع جزئي لملكية موقع بئر أم القرون بمكة المكرمة، لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تفاصيل قرارين بشأن نزع ملكية صخرة عنترة في القصيم، و بئر أم القرون في مكة المكرمة.



وتقرر تشكيل اللجان وتسمية الممثلين في كلٍّ من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً.



ودعا القرار أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها إلى تقديم مستندات تنملكهم للعقارات لمشروع تأهيل وحماية وتسوير المواقع الأثرية، ومشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوار صخرة عنترة.

كما أكد القرار على أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة تتخذ وفقا للنظام، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.