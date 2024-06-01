موسم الحج.. السعودية توفر 10 ملايين قطعة طبية لسيارات الإسعاف

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن هيئة الهلال الأحمر السعودي قولها، إنه خلال موسم حج 1445 هجرية، تم تجهيز كل سيارة إسعاف بعدد 3 فئات مختلفة من الصناديق الطبية.

10 ملايين قطعة طبية

ووفقا للهلال الأحمر السعودي، فقد تم تزويد وحدة الإمداد والتجهيز الطبي (تتبع الهلال الأحمر) بحج عام 1445هجرية، بأكثر من 10 ملايين قطعة طبية تم وضعها في نحو 10 آلاف صندوق طبي.

وقال الهلال الأحمر السعودي، إنه بالإضافة إلى الـ10 ملايين قطعة طبية، هناك نحو 5 ملايين قطعة طبية أخرى كرصيد احتياطي يتم استخدامها حال الحاجة إليها، وتوجد هذه القطع في نقاط الإمداد، والتي يمكن استخدامها بكل سهولة في حال نقص القطع الموجودة في سيارات الإسعاف.

ما محتويات الصندوق الطبي؟

وفقا للهلال الأحمر السعودي، يمكن أن يقدم الصندوق الطبي الواحد الخدمة الطبية لنحو 20 إلى 30 شخصا في حالة طبية طارئة عادية، أو من 15 إلى 20 شخصا إذا كانت الحالة المرضية حادة أو حرجة.

وتم إمداد سيارات الإسعاف أيضا، بحسب الهلال الأحمر السعودي، بأسطوانات أكسجين وأجهزة صدمات وأجهزة قراءة العلامات الحيوية، وألواح خشبية وجبائر وأجهزة شفط السوائل.