موانئ السعودية تحقق ارتفاعاً في طنيات المناولة

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) السعودية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025 ارتفاعاً في إجمالي الطنيات المناولة (البضائع العامة، والبضائع السائبة الصلبة، والبضائع السائبة السائلة) بنسبة 8.60 بالمئة لتصل إلى 22.520.494 طناً مقارنة بـ 20.736.630 طناً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي البضائع العامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، 1.224.415 طناً، والبضائع السائبة الصلبة 5.703.629 طناً، والبضائع السائبة السائلة 15.592.450 طناً.

كما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 1.11 بالمئة لتصل إلى 1.001 سفينة، مقارنة بـ 990 سفينة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 58.56 بالمئة لتصل إلى (71.376) راكباً، مقارنة بـ (45.015) راكبًا العام الماضي، فيما انخفضت أعداد العربات بنسبة 20.09 بالمئة لتصل إلى (75.616) عربة، مقارنة بـ (94.630) عربة العام الماضي، واستقبلت الموانئ (285.657) رأس ماشية، بانخفاض قدره 17.07 بالمئة مقارنة بـ (344.440) رأس ماشية بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت أعداد الحاويات المناولة انخفاضًا بنسبة 2.75 بالمئة لتصل إلى (654.865) حاوية قياسية، مقارنة بـ (673.368) حاوية قياسية بالفترة المماثلة من 2024م، وبلغت الحاويات الصادرة (237.349) حاوية قياسية بانخفاض قدره 7.14 بالمئة مقارنة بـ (255.606) حاويات العام الماضي، كما انخفضت الحاويات الواردة بنسبة 3.02 بالمئة لتصل إلى (250.725) حاوية قياسية مقارنة بـ (258.521) حاوية العام الماضي فيما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعاً بنسبة 4.74 بالمئة لتصل إلى (166.791) حاوية، مقارنة بـ (159.241) حاوية العام الماضي.

ويسهم تميز الأداء التشغيلي في تحقيق عدة فوائد اقتصادية، حيث يعمل على تعزيز الحركة التجارية، وتحفيز الصناعات والقطاعات المرتبطة بالنقل البحري، ونمو السياحة والنشاط البحري والخدمات المرافقة، ودعم سلاسل الإمداد، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجستيًا عالمياً.

يذكر أن الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ حققت خلال شهر أغسطس/آب 2025م ارتفاعاً في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 9.52 بالمئة لتصل إلى (750.634) حاوية قياسية، مقارنة بـ (685.414) حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام 2024.