من هم مستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية؟

تناول كاتب سعودي في مقال أمس الجمعة شريحة مستحقي الضمان الاجتماعي في المملكة ووصفهم بأنهم “ليسوا أقل كفاءة أو كرامة من غيرهم بل دفعتهم ظروف الحياة إلى زاوية ضيقة لا يملكون الخروج منها إلا بمد يد العون”.

وقال الكاتب أحمد البارقي في مقاله المنشور في صحيفة “الوطن” المحلية إنه “في كل مجتمع، هناك فئة من الناس تئن تحت وطأة الحاجة، وتعاني من الفقر أو البطالة أو المرض أو فقدان المعيل. هؤلاء ليسوا أقل كفاءة أو كرامة من غيرهم، بل دفعتهم ظروف الحياة إلى زاوية ضيقة لا يملكون الخروج منها إلا بمد يد العون لهم”.

وأوضح أنه “في المملكة العربية السعودية، شُرّع نظام الضمان الاجتماعي -التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- ليكون جدار حماية ورفعاً لحاجتهم لحفظ كرامتهم، ومصدر دعم لا عبء. لكن مع تطور الأنظمة، وتعقّد الإجراءات، بدأ المستحقون يواجهون مشاكل حقيقية في الوصول إلى الضمان”.

ويستهدف الضمان الاجتماعي في المملكة شرائح متعددة منها كبار السن الذين لا دخل لهم، والأرامل والمطلقات والمعيلات للأسر، والأيتام ومن في حكمهم، وذوو الإعاقة، والعاطلون عن العمل بلا مصادر دخل، والأسر ذات الدخل المحدود أو المعدوم.

وقال الكاتب إنه على الرغم من وضوح الأهداف، إلا أن الواقع يكشف عن عقبات عديدة في طريق المستحق، فكثير من المستحقين هم من كبار السن أو النساء غير المتعلمات، يعجزون عن التعامل مع المنصات الإلكترونية، ويجدون صعوبة في رفع المستندات أو تحديث البيانات.

وتابع “كثيراً ما تم رفض أهليتهم بسبب معلومة غير دقيقة أو شرط، كمثل الشرط الذي تم استحداثه (الاستقلال في السكن)؟”.

وأضاف “امرأة كبيرة. كيف تريدون لها أن تستقل بسكن خاص بها؟ وهل الضمان سوف يغطي إيجارها أو معيشتها؟ مطلقة تسكن مع إخوانها.. كيف تريدون إخراجها وأن تستقل بسكن خاص؟ وهل سيكفيها هذا الضمان لإيجار مسكن ومعيشة؟”.

وأكد أنه “حالياً الدعم يساعد لكنه لا يغني، وإذا لم يكن الوصول إليه سهلاً، فإن المستفيد يصبح بين فقر الحاجة، وفقر الوصول”.

وختم المقال قائلاً “مستحقو الضمان الاجتماعي لا يبحثون عن ترف، لا يريدون أن يعيشوا أغنياء، بل يريدون أن يطعموا أبناءهم، ويعيشوا بستر، ترى هل نسمع عن إعادة النظر في المعايير الجامدة التي تحرم المحتاج الحقيقي؟”.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو خدمة الكترونية تتيح معاش الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (وأموال هذا البرنامج من الزكاة)، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنة في نظام الضمان الاجتماعي.

ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.