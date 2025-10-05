من هم الرؤساء التنفيذيون لقطاعات الأمانة التشغيلية الـ5 ونوابهم في الرياض؟

أصدر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، اليوم الأحد، قرارات إدارية بتكليف الرؤساء التنفيذيون لقطاعات الأمانة التشغيلية الخمس ونوابهم المستحدثة ضمن برنامج تحول الرياض البلدي للإسهام في تحقيق مستهدفات التحول وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات في العاصمة السعودية.

وشملت القرارات، بحسب أمانة الرياض، تكليف خالد سليمان الرويشد رئيساً تنفيذياً لقطاع الوسط، ومحمد إبراهيم السياري نائباً له، وبندر بن عبدالله الحربي رئيساً تنفيذياً لقطاع الشرق وخالد بن عبدالعزيز العميري نائباً له، وعبدالله عبدالمحسن الماضي رئيساً تنفيذياً لقطاع الغرب وخلف الدلبحي نائباً له، ومحمد عبدالله الربيعة رئيساً تنفيذياً لقطاع الشمال وعبدالعزيز أحمد بن عقيل نائباً له، وفلاح عبدالله الدوسري رئيساً تنفيذياً لقطاع الجنوب وهياء عبدالله الماضي نائباً له.

كما أصدر الأمير فيصل بن عبد العزيز قرارات إدارية بتكليف مدراء العموم في قطاعات الأمانة، حيث تم تعيين إبراهيم عبدالعزيز البكري مديراً عاماً للرقابة في قطاع الوسط، وسعد عبدالله الدوسري مديراً عاماً لتنمية المدينة، وماجد عبدالله السبيعي مديراً عاماً للبنية التحتية، وفيصل شائم العنزي مديراً عاماً للاستدامة البيئية، فيما شملت قرارات قطاع الشرق تكليف أنيس زامل البركاتي مديراً عاماً للرقابة، ويوسف صالح الزهراني مديراً عاماً لتنمية المدينة، ومحمد يحيى القحطاني مديراً عاماً للبنية التحتية، ونايف إبراهيم العيسى مديراً عاماً للاستدامة البيئية.

وفي قطاع الغرب جرى تكليف نايف إبراهيم السبيعي مديراً عاماً للرقابة، معنى محمد الفهد مديراً عاماً لتنمية المدينة، ومانع صالح كرحان مديراً عاماً للبنية التحتية، وقيس جميل العتيبي مديراً عاماً للاستدامة البيئية. كما تضمنت قرارات قطاع الشمال تكليف محمد سليمان اليوسف مديراً عاماً للرقابة، وتركي أحمد الزهراني مديراً عاماً لتنمية المدينة، وزامل عوض الشمري مديراً عاماً للبنية التحتية، وأسامة حمد الدعيلج مديراً عاماً للاستدامة البيئية. أما قطاع الجنوب فشمل تكليف ماجد غانم المطيري مديراً عاماً للرقابة، وسلطان محمد باوزير مديراً عاماً لتنمية المدينة، ونمر بن قزعان بن شلواح العتيبي مديراً عاماً للبنية التحتية، ويحيى بن موسى عتيق مديراً عاماً للاستدامة البيئية.

وفي السياق ذاته، أصدر أمين منطقة الرياض قرارات بتكليف مدراء مكاتب “مدينتي” المستحدثة ضمن برنامج تحول الرياض البلدي، لتكون نقطة الاتصال الأولى مع السكان في تقديم الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث شملت قائمة المكلفين: خالد إبراهيم سليمان الذييب مديراً عاماً لمكتب مدينتي الحائر، ومحمد بن علي الأسمري مديراً عاماً لمكتب مدينتي عكاظ، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالله العجلان مديراً عاماً لمكتب مدينتي قرطبة، وبندر بخيت سعدي الزهراني مديراً عاماً لمكتب مدينتي المغرزات، وتغريد عبداللطيف عبدالله فقيه مديراً عاماً لمكتب مدينتي ظهرة لبن، ومشاري عواد راضي العنزي مديراً عاماً لمكتب مدينتي طويق، وعبدالله بن محمد بن عبدالله آل سويلم مديراً عاماً لمكتب مدينتي المنصورة، وبندر فهد بلال الكريديس مديراً عاماً لمكتب مدينتي المعذر، وخالد محمد حمد القحطاني مديراً عاماً لمكتب مدينتي الخليج، ولمياء ناصر فهد البكر مديراً عاماً لمكتب مدينتي العقيق، وعبدالله سعود الطلاسي مديراً عاماً لمكتب مدينتي النفل، وعبدالله نافع ثنيان الشمري مديراً عاماً لمكتب مدينتي السلام.

وتأتي هذه القرارات ضمن مسار استكمال منظومة تحول الرياض البلدي، الهادف إلى تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة القطاعات التشغيلية وتفعيل مكاتب “مدينتي”، بما يعزز جودة الحياة الحضرية في العاصمة، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 ورسالة أمانة منطقة الرياض في بناء مدينة مستدامة ترتقي بخدماتها وتستثمر قدرات كوادرها الوطنية.

تدشين مكاتب مدينتي في الرياض لتصبح 5 قطاعات بدل 16 بلدية

وكان الأمير فيصل دشن، في وقت سابق من اليوم الأحد، مكاتب مدينتي في عدد من أحياء العاصمة، وذلك من خلال تحويل البلديات الفرعية في الرياض والبالغ عددها 16 بلدية إلى خمسة قطاعات ممكّنة تتولى تقديم خدمات الأمانة المباشرة وغير المباشرة في نطاق معين داخل.

ويأتي ضمن برنامج تحول الرياض البلدي الهادف إلى تحسين تجربة السكان، وتيسير حصولهم على الخدمات البلدية ضمن بيئة رقمية متكاملة ومتطورة، وتبسيط الإجراءات عبر منصة واحدة للخدمات البلدية، إذ زار سموه عدداً من مكاتب مدينتي للوقوف على جاهزيتها لتقديم الخدمات للسكان.

ويُعد تدشين مكاتب “مدينتي” نقلة نوعية في أسلوب العمل البلدي، إذ تعتمد هذه المكاتب نموذجاً تشغيلياً حديثاً مدعوماً بالتقنيات الرقمية والتواصل المباشر، مما يعزّز كفاءة العمل ويختصر الجهد والوقت على المستفيدين، ويجعل الخدمة أكثر قربًا وجودة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الشامل الذي تشهده مدينة الرياض، وتأكيداً لالتزام الأمانة بتطوير منظومة الخدمة البلدية من خلال اللامركزية التشغيلية، وتحويل هذه المكاتب إلى مراكز خدمية متكاملة تعمل على تلبية احتياجات السكان في نطاقها الجغرافي.

وتتوزع المكاتب في عدد من الأحياء، منتقاة وفق معايير مدروسة، وُضعت بناءً على معطيات الطلب، وعدد السكان، ومستوى التنمية، بهدف رفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، لتكون هذه المكاتب نموذجاً يحتذى به في القرب من السكان والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.

وتسعى مكاتب “مدينتي” إلى توحيد قنوات الخدمة، وجمع جميع الجهات ذات العلاقة في موقع واحد، بما يضمن تقديم خدمات بلدية متكاملة وبكفاءة عالية، مع اعتماد منهجية عمل حديثة تركّز على رضا المستفيدين وتعزيز جودة الحياة في العاصمة.

وأوضحت أمانة الرياض، أمس السبت، أنها “انطلاقاً من هذا الطموح” عملت على برنامج تحوّل الرياض البلدي، الذي يتمحور حول تحسين كفاءة تشغيل المدينة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ومواءمتها مع احتياجات السكان وخصوصية كل نطاق جغرافي في مدينة الرياض، وذلك من خلال تحويل جميع البلديات الفرعية في مدينة الرياض والبالغ عددها 16 بلدية إلى خمسة قطاعات ممكّنة تتولى تقديم خدمات الأمانة المباشرة وغير المباشرة في نطاق معين داخل المدينة، ويتضمن البرنامج استحداث كيانات جديدة تحت مسمى مكاتب “مدينتي” التي تهدف إلى التفاعل مع السكان والقرب منهم وتعزيز تجربتهم مع الأمانة عبر تقديم خدمة العملاء وتنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا البرنامج انعكاساً للتموضع الاستراتيجي القائم على مفهوم غير المركزية الذي تبنته الأمانة وذلك بإعادة تعريف منظومة الأمانة الداخلية لتتكون بشكل أساسي من ثلاثة مستويات تنظيمية، بدءاً بالمستوى الاستراتيجي والإشرافي الذي يتمثل بوكالات الأعمال في الأمانة، ثم المستوى التشغيلي متمثلاً بقطاعات الأمانة التي تشرف على تشغيل نطاقات جغرافية محددة بالمدينة، وينتهي هذا التموضع بالمستوى التمثيلي الذي يتجسد في مكاتب “مدينتي” التي تمثل نقطة التفاعل الأولى مع المستفيدين لتقديم خدمات تجربة العميل والمشاركة المجتمعية.

ويشمل برنامج “تحول الرياض البلدي” عدداً من المسارات التي عملت عليها الأمانة، بدءاً من مسارات التصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى تطوير الممكنات التنظيمية والتقنية والبشرية وتحسين بيئة العمل لضمان التطبيق الفعال والمستدام وتحقيق النتائج المرجوة لهذا البرنامج.

‏‎وأكدت الأمانة، أمس السبت، أن هذا البرنامج يمثل نقطة تحول جوهرية في منظومة العمل البلدي في مدينة الرياض التي تسهم في تحسين جودة الحياة ومراعاة احتياجات كل حي وتحقيق استجابة فعّالة وسريعة، وإتاحة مشاركة مجتمعية نشطة تسهم في بناء مجتمع حضري متفاعل ومتكامل وصولاً إلى تحقيق أعلى درجات الرضا لسكان وزوار مدينة الرياض.

‎ويعتبر “تحول الرياض البلدي” أحد أهم برامج استراتيجية أمانة منطقة الرياض الذي يعكس رؤية الأمانة في أن تكون أمانةً رائدةً لمدينةٍ مزدهرةٍ ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتحقق رسالتها في الارتقاء بالرياض عبر تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة، وبناء شراكات فاعلة نحو مجتمع نابض بالحياة.