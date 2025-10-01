من الرياض لوادي السيليكون.. كيف أصبحت إي.إيه درة وركيزة سعودية للألعاب الإلكترونية؟

(رويترز) – على مدى سنوات، كانت مجموعة سيلفر ليك المهتمة بالتكنولوجيا تطمح إلى الاستحواذ على شركة تطوير ألعاب الفيديو إلكترونيك آرتس المعروفة اختصاراً باسم (إي.إيه)، وهي الشركة التي تنتج سلسلتي (باتلفيلد) و(مادن إن.إف.إل) الشهيرتين. وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة، بدأ مستثمرو سيلفر ليك وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة لتبادل الأفكار في ربيع هذا العام، في وضع خطط لما أصبحت أكبر عملية استحواذ بالرافعة المالية في العالم. وقال مصدر إن المحادثات بدأت بين الرئيس التنفيذي المشارك في سيلفر ليك إيجون دوربان وكوشنر. ووفقاً للمصادر، فإن الصفقة التي أُعلن عنها يوم الاثنين الماضي بقيمة 55 مليار دولار، ويدعمها صندوق الاستثمارات العامة صندوق الثروة السيادية السعودي، ستوسع محفظة سيلفر ليك للألعاب والرياضة والترفيه، بينما ستمنح صندوق الثروة السيادي أصلاً ربما يرغب في الاحتفاظ به لفترة طويلة. وقالت المصادر إن التواصل مع إي.إيه حدث لأول مرة في الصيف.

وقال مصدر إن صندوق الاستثمارات العامة سيصبح في نهاية المطاف المساهم الأكبر في إي.إيه بينما سيمتلك صندوق كوشنر للأسهم الخاصة (أفينيتي بارتنرز) حصة قدرها خمسة بالمئة.

وأضاف أنه بالنظر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان يمتلك بالفعل ما يقرب من 10 بالمئة من إي.إيه قبل الصفقة وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، فضلاً عن استثماراته في مجال الألعاب، فقد أصبح من المنطقي أن تنظر سيلفر ليك إلى الصندوق على أنه شريك طبيعي، مشيراً إلى أن كوشنر لعب دوراً مهماً في التوسط في الصفقة. وأسس كوشنر، وهو أحد كبار مساعدي ترامب خلال فترة ولايته الأولى، شركة أفينيتي في العام 2021، ولديه استثمارات من صناديق في السعودية وقطر والإمارات. وقال في إعلان يوم الاثنين الماضي إنه نشأ على الاستمتاع بألعاب من انتاج إي.إيه، ويستمتع أيضاً بممارستها مع أطفاله. وقال دوربان إن إي.إيه شركة مميزة، مضيفاً أن الكونسرتيوم سيستثمر بكثافة لتنمية الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم وتسريع الابتكار.

ورفضت إي.إيه ومتحدث باسم الكونسرتيوم التعليق. وعبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن طموحه في أن تكون المملكة “مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية” بحلول العام 2030. وقال في السابق إنه يرفه عن نفسه بممارسة ألعاب الفيديو مع أصدقائه وأبنائه.

وقال الأمير في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قبل عامين “في كل عام نحقق أرباحاً تتراوح من 15 إلى 25 بالمئة، وهذا أمر مذهل حقاً ولا نريد أن نفوت ذلك”، في إشارة إلى العائد السنوي لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مسابقات ألعاب الفيديو الاحترافية التي تسمى الرياضات الإلكترونية، والتي يتنافس فيها لاعبون أو فرق على جوائز مالية. وقال جوست فان درونين، أستاذ الألعاب في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك “هذه ليست صفقة جداول بيانات فحسب، إنها عملية اشترت بها السعودية الوقت والمهارات والسطوة الثقافية بضربة واحدة”.

وأضاف “هي تضع شركة رائدة في مجال حقوق الملكية الفكرية في صدارة رؤية السعودية 2030، بدعم من حكومة خصصت 38 مليار دولار لقطاع الألعاب وتعد الترفيه التفاعلي أداة قوة ناعمة ومصدرا لتحقيق عائدات على المدى الطويل”.

وفي إطار هذا الهدف، ضخ صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته تريليون دولار تقريباً مبالغ كبيرة في شركات ألعاب الفيديو في السنوات القليلة الماضية من خلال مجموعة سافي للألعاب الالكترونية التابعة له.

وتعد هذه الاستثمارات، بما في ذلك حصة في شركة (أكتيفجن بليزارد) صاحبة لعبة (كول أوف ديوتي) أو “نداء الواجب” وحصص تبلغ حوالي أربعة بالمئة في شركة (نينتندو) وحوالي ستة بالمئة في شركة (تيك تو إنترأكتيف)، جزءاً من خطة رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط من خلال ضخ المليارات في قطاعات أخرى.

وقال مصدر إن الامتيازات والعلامات التجارية الشهيرة لشركة إي.إيه، بالإضافة إلى توفر الفرصة أمام صندوق الاستثمارات العامة لجلب قدرات تطوير الألعاب إلى المملكة، ساعدت في إقناع الصندوق بزيادة استثماراته.

وأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن بطولة جديدة للفرق الوطنية في العام المقبل، مع وجود إي.إيه شريكا. وحسبما أعلن صندوق الاستثمارات العامة هذا العام، يهدف مشروع القدية، أحد مشاريع البنية التحتية العملاقة لصندوق الثروة السيادي في العاصمة السعودية الرياض، إلى جذب 10 ملايين زائر سنوياً إلى منطقة الرياضات الإلكترونية والألعاب بحلول عام 2030. وتركز القدية، التي توصف بأنها “مدينة صممت للعب”، على الترفيه والسياحة، بهدف احتضان 30 شركة رائدة في مجال تطوير ألعاب الفيديو.

وقالت إي.إيه، الاثنين، إن الكونسرتيوم يستثمر 36 مليار دولار في صفقة الاستحواذ على الشركة، بما في ذلك حصة صندوق الاستثمارات العامة الحالية، مدعومة بديون بقيمة 20 مليار دولار ممولة من قبل بنك جيه.بي مورجان .

وقال أحد المصادر ومصدر رابع على دراية بالصفقة إن التمويل صار ممكناً بسبب ندرة الصفقات المتاحة للمستثمرين في القروض بالرافعة المالية، إذ بقيت شركات الأسهم الخاصة على الهامش إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية.

وسيحصل المساهمون في إي.إيه على 210 دولارات للسهم الواحد نقداً، أي بعلاوة 25 بالمئة فوق سعر إغلاق السهم يوم 25 سبتمبر/أيلول قبل ظهور تقارير عن الصفقة.

ويرى بعض المحللين أن هذا المبلغ قليل جداً، إذ قال محللو بنشمارك “القوة الحقيقة لأرباح إي.إيه بدأت بالكاد تتكشف”. ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، كان يجري تداول سهم الشركة بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتتيح اتفاقية الاندماج 45 يوماً لتقديم عرض أفضل، لكن يرى فان درونين أن من غير المرجح أن يحدث ذلك. وقال “مضاهاة العرض تتطلب إمكانيات مالية كبيرة وقدرة عالية على تحمل التدقيق. فالمشتري الاستراتيجي سيواجه تداعيات تنظيمية وثقافية، في حين ستجد صناديق الملكية الخاصة صعوبة في جعل الرافعة المالية مجدية على الورق”.

وقال بعض المحللين إن الصفقة ستتطلب موافقات تنظيمية لكن من غير المرجح أن تواجه عقبات كبيرة. وقال ديفيد أوهارا، من شركة إم.كيه.بي أدفايزرز الاستشارية في مذكرة نُشرت أمس الاثنين “بالنظر إلى العلاقات الغربية – السعودية البناءة على نطاق واسع اليوم، فمن المرجح أن يواجه التحالف مراجعات شكلية وقدراً ضئيلاً من الاستغراب أكثر من المقاومة الصريحة، وهو ما ينسجم مع التاريخ المتوقع لإتمام الصفقة في الربع الثاني من العام 2026”.