شهد مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية في الرياض،توقيع اتفاقيات شراكة و تعاون بين منظومة مسك، ومؤسسات وجهات محلية وعالمية.

حيث أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” في ختام أعمال النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي عن توقيع (17) اتفاقية شراكة وتعاون للمؤسسة وجهاتها التابعة، وفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية“، إضافةً إلى عددٍ من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج “مسك” في ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية.

تضمنت قائمة الاتفاقيات الموقعة في ختام المنتدى، اتفاقيتين لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية مع الهيئة العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وصندوق التنمية الثقافي، واتفاقيتين لمدارس الرياض مع مركز الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومجلس شؤون الأسرة.

كما جرى توقيع 4 اتفاقيات لمركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار، و5 اتفاقيات لبرامج مسك مع eWTP Arabia Capital، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة التعليم، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك بهدف دعم وتمكين الطاقات الوطنية في المجالات الريادية والمعرفية، والإثراء المعرفي لمجتمع الشباب العربي وكذلك العالمي.

وتهدف اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقّعتها “مسك” وجهاتها التابعة والجهات المستفيدة من برامجها، إلى دعم وتمكين الطاقات الوطنية في المجالات الريادية والمعرفية، والإثراء المعرفي لمجتمع الشباب العربي وكذلك العالمي.

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هذا ما أثبته #منتدى_مسك_العالمي على مدار ثلاثة أيام، وأثبته الشباب المبدع بأفكاره الاستثنائية وإرادته الملهمة في تحويل الحلم إلى حقيقة.#فكّر_وأثّر#مؤسسة_مسك pic.twitter.com/IE74Bm26UM — Misk Foundation | مسك (@MiskKSA) November 17, 2023