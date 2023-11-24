منتدى الحدود الشمالية.. فرص استثمارية بـ22 مليار ريال في السعودية

يقدم منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي ينطلق غداً، السبت، بمنطقة عرعر بالمملكة العربية السعودية أكثر من 157 فرصة استثمارية في منطقة الحدود الشمالية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 22 مليار ريال في مختلف القطاعات.

وتشمل هذه القطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والعقارات والخدمات البلدية والصناعة والسياحة والضيافة والبحث العلمي.

المشاركون في منتدى الاستثمار بالحدود الشمالية

ستشهد سبع جلسات حوارية مشاركة كل من وزير التجارة ماجد القصابي ووزير الاستثمار خالد الفالح وآخرين. وسيناقشون مختلف الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتنمية.

التركيز على التنمية الإقليمية

وسيسعى المنتدى إلى استكشاف فرص الاستثمار وآفاقها في منطقة الحدود الشمالية، وستناقش الجلسات تحفيز النمو الاستثماري واستدامة الأعمال وبرامج الدعم والحلول المالية للمستثمرين.

كما سيتم استعراض جهود مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تعزيز التجارة والاستثمار، إلى جانب المبادرات الحكومية لتمكين المستثمرين الإقليميين.

وسوف يفتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان منتدى الاستثمار بالحدود الشمالية في عرعر، وينظم الحدث إمارة المنطقة واتحاد الغرف السعودية.

ما هو منتدى الحدود الشمالية للاستثمار؟

يأتي منتدى الحدود الشمالية للاستثمار بمدينة عرعر 2023 مواكباً للإستراتيجية الوطنية للاستثمار ليكتسب قيمته المضافة من خلال الربط التكاملي بين مكونات المنظومة الاقتصادية، وتعزيز التواصل بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال من التجار والصناعيين والمستثمرين ومجتمع الأعمال في داخل وخارج المملكة.

ما هي أهداف منتدى الحدود للإستثمار؟

عرض الإمكانات الاقتصادية والميزات النسبية للمنطقة.

تحسين جودة الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة بالمنطقة.

تشجيع المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية بالمنطقة.

تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

تمكين وتحفيز نمو الاستثمار واستدامة قطاع الأعمال بالمنطقة.