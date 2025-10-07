منازل لمنسوبي أرامكو ضمن عروض من روشن

وقّعت مجموعة روشن العقارية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية تعاون رائدة لبرنامج تملك المنازل مع شركة أرامكو السعودية تهدف إلى تقديم عروض وبرامج مخصصة لمنسوبي أرامكو السعودية المؤهلين والراغبين في شراء وحدات سكنية في أحد مجتمعات روشن.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية مساء اليوم الثلاثاء، سيحصل موظفو شركة أرامكو العملاقة للنفط على مزايا خاصة عند شراء الوحدات على الخارطة أو الوحدات قيد الإنشاء في معظم مجتمعات روشن المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى توفير خطط سداد خاصة تلبي احتياجاتهم.

وتعكس محفظة مجموعة روشن، التي تضم مجتمعاتها المتكاملة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والظهران، إلى جانب وجهاتها متعددة الاستخدامات مثل “واجهة روشن و”مرافي” ومشروعاتها النوعية الرياضية مثل “إستاد روشن” و”ملعب أرامكو”، التزامها الراسخ بالإسهام في الارتقاء بجودة الحياة وتطبيق مفاهيم الاستدامة في المملكة والإسهام في رفع نسبة تملك المنازل إلى 70 بالمئة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مجموعة روشن

صنفت “مجموعة روشن”، في يونيو/حزيران الماضي، ضمن قائمة أقوى 25 علامة تجارية عقارية في العالم من قبل شركة الاستشارات المستقلة “براند فاينانس”، المتخصصة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية، وهي المرة الأولى التي توجد فيها شركة عقارية سعودية في هذا التصنيف العالمي.

وقدّرت “براند فاينانس” “مجموعة روشن”، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بأكثر من مليار دولار (حوالي 3.6 مليار ريال)، وأدرجتها ضمن قائمة أقوى 25 علامة تجارية عقارية في العالم، وذلك بسبب الكفاءة المالية والتجارية والتوجهات الاستراتيجية والتسويقية الطموحة، إلى جانب الهوية المؤسسية الجديدة التي جسّدت استراتيجية التوسع والنمو في قطاعات نوعية مثل الضيافة والرياضة، فضلًا عن التطوير السكني والتجاري وقطاع التجزئة.

وأشادت بالتزام “مجموعة روشن” بتبني الابتكار وترسيخ مفاهيم الاستدامة، إلى جانب دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن غادة الرميان، أن مسيرة مجموعة روشن خلال السنوات الخمس الماضية عكستها علامتها التجارية التي انطلقت برؤية واضحة وارتكزت على أسس التقدّم والابتكار والاستدامة وارتبطت بهوية وطنية راسخة.

وأشارت إلى أن مجموعة روشن أعادت تعريف مفهوم الحياة العصرية من خلال تصاميم متكاملة تتمحور حول الإنسان، من خلال تطبيق الحلول المستدامة والمبتكرة على نطاق واسع.

وعدّت تجاوز قيمة علامة روشن التجارية حاجز المليار دولار، دليلًا واضحًا على إسهامها المتواصل ورؤيتها الثابتة ودورها في رسم مستقبل التطوير العقاري في المملكة.

وكانت “مجموعة روشن” قد توّجت، في مايو/أيار الماضي، بصفتها أعلى العلامات التجارية في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وحازت لقب أفضل علامة تجارية جديدة أداءً على مستوى المنطقة.