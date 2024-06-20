السعودية تتأهب لاستقبال 300 مليونير مهاجر في 2024

أظهرت دراسة، أن ما يصل إلى 300 مليونير مهاجر يتدفقون على المملكة العربية السعودية في عام 2024، حيث تواصل المملكة جذب الأفراد ذوي الثروات العالية.

الرياض وجدة تتمتع بالقدرة على جذب الأثرياء

وفي تقريرها الأخير، قالت شركة “هينلي آند بارتنرز”، إن العاصمة السعودية الرياض، وكذلك جدة، أصبحت “تحظى بشعبية متزايدة” لدى طبقة المليونير المهاجر، خاصة من شمال أفريقيا، والشرق الأوسط.

وأضافت الشركة الاستشارية البريطانية:” من وجهة نظرنا، تتمتع هاتان المدينتان بالسعودية بالقدرة على تقليد دبي، وأبوظبي، في جذب أعداد كبيرة من المغتربين الأثرياء في المستقبل”.

الإمارات الوجهة الأولى المفضلة للأثرياء

ووفقا للتحليل، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمها باعتبارها الوجهة الأولى المفضلة للأثرياء، حيث من المتوقع أن يجعل نحو 6700 مليونير مهاجر من البلاد موطنا لهم بحلول نهاية عام 2024.

وقالت الشركة الاستشارية البريطانية:” للعام الثالث على التوالي، تبدو دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة لاحتلال المركز الأول كوجهة رائدة للثروة في العالم، حيث من المتوقع أن يتدفق عدد قياسي، يبلغ 6700 مهاجر، من المهاجرين الأثرياء إلى الإمارات بحلول نهاية العام، مدعومين بشكل كبير بالتدفقات الكبيرة من الخارج”.

وبحسب التقرير، فإن الدخل المعفي من الضرائب في الإمارات، وبرنامج الإقامة للتأشيرة الذهبية، والموقع الجغرافي، جعلها وجهة مفضلة لأصحاب الملايين المهاجرين.

انتقال 128 ألف مليونير مهاجر خلال 2024

وأكدت الشركة أنه:” من المتوقع أن ينتقل عدد غير مسبوق من المليونيرات، يبلغ 128 ألف مليونير إلى جميع أنحاء العالم هذا العام، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 120 ألف مليونير المسجل في عام 2023″.

قائمة الدول التي قادرة على جذب الأثرياء

وتلي دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، وسنغافورة، حيث من المتوقع أن يتدفق 3800، و3500 مليونير مهاجر إلى هذه البلدان بحلول نهاية هذا العام.

واحتلت كندا المركز الرابع في القائمة، حيث من المتوقع أن يتدفق 3200 مليونير مهاجر إلى البلاد خلال 2024، تليها أستراليا، وإيطاليا، مع 2500، و2200 مليونير قادمين إلى هذه الدول، على التوالي.

وجاءت سويسرا في المركز السادس في القائمة، حيث متوقع انتقال ما يقدر بنحو 1500 مليونير إلى البلاد خلال 2024، تليها اليونان، والبرتغال بـ1200، و800 على التوالي.

الدول الطاردة لطبقة المليونير المهاجر

وأبرز التقرير أيضا قائمة بترتيب الدول التي يهاجر منها المليونيرات، تصدرته الصين، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، حسب توقعاتها لعام 2024.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة خسارة صافية غير مسبوقة من المليونيرات، تبلغ 9500 مليونير في عام 2024، وهو عدد يمثل أكثر من ضعف المليونيرات المغادرين لها في 2023، والبالغ 4200 مليونير.

فيما تصدرت الصين، قائمة الدول التي يهاجر منها المليونيرات، مع توقع هجرة 15200 مليونير هذا العام، مقارنة بمغادرة 13800 مليونير في عام 2023.