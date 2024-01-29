 قبل ذروة موسم العمرة.. السياحة السعودية تغلق 283 منشأة مخالفة في مكة المكرمة

نفذت وزارة السياحة السعودية، أكثر من 1500 جولة رقابية، وتفتيشية على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، بهدف الوقوف على التزام منشآت الضيافة، بلوائح وزارة السياحة، وحصول المنشآت على الرخص اللازمة للتشغيل.

وأغلقت وزارة السياحة السعودية، عدد 283 منشأة ضيافة، بعد رصد 299 مخالفة مزاولة الضيافة دون ترخيص، في مكة المكرمة، كما ضبطت 4 فنادق قامت بمزاولة نشاطها بعد صدور عقوبة الإغلاق دون الحصول على الترخيص، أو إذن بالعودة للعمل.

مسح شامل لجميع فنادق مكة المكرمة

وأكدت وزارة السياحة السعودية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة، إعداد مسح شامل لجميع مرافق الضيافة المغلقة، والتأكد من استمرار تنفيذها للعقوبة المفروضة عليها، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ قرار الإغلاق للمنشأة بشكل فوري بعد إقرار اللجنة.

وأضافت الوزارة، حسب وكالة الأنباء السعودية، أنه سيتم بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وشرطة المنطقة، إخلاء مباني الضيافة المقرر عليها عقوبات، وذلك بالمسح اليومي على منشآت الضيافة التي تم إغلاقها.

تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة فورا

وشددت وزارة السياحة السعودية، على ضرورة التزام مرافق الضيافة، بلوائح منشآت الضيافة، والحصول على الرخص اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، والتي تهدف الارتقاء بخدمات الضيافة المقدمة، ومستوى جودتها، وتضمن سلامة الحجاج، والمعتمرين، ما يساهم في تطوير قطاع السياحة بالعاصمة المقدسة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، والسياح.

وأكدت أنها لن تتردد في تطبيق العقوبات الواردة في القوانين، واللوائح لمنظمة لعمل منشآت الضيافة، التي لا تلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة.

بيان صحفي | #وزارة_السياحة تضبط 4 فنادق في #مكة_المكرمة قامت بمزاولة نشاطها بعد صدور عقوبة الإغلاق.#ضيوفنا_أولوية pic.twitter.com/b83JLXSJn3 — وزارة السياحة (@Saudi_MT) January 28, 2024