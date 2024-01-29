فريق التحرير by فريق التحرير

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 قبل ذروة موسم العمرة.. السياحة السعودية تغلق 283 منشأة مخالفة في مكة المكرمة

تعرف إلى تفاصيل الجولة التفتيشية في مكة المكرمة التي قامت بها وزارة السياحة السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير

نفذت وزارة السياحة السعودية، أكثر من 1500 جولة رقابية، وتفتيشية على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، بهدف الوقوف على التزام منشآت الضيافة، بلوائح وزارة السياحة، وحصول المنشآت على الرخص اللازمة للتشغيل.

وأغلقت وزارة السياحة السعودية، عدد 283 منشأة ضيافة، بعد رصد 299 مخالفة مزاولة الضيافة دون ترخيص، في مكة المكرمة، كما ضبطت 4 فنادق قامت بمزاولة نشاطها بعد صدور عقوبة الإغلاق دون الحصول على الترخيص، أو إذن بالعودة للعمل.

مسح شامل لجميع فنادق مكة المكرمة

 قبل ذروة موسم العمرة.. السياحة السعودية تغلق 283 منشأة مخالفة في مكة المكرمة

وأكدت وزارة السياحة السعودية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة، إعداد مسح شامل لجميع مرافق الضيافة المغلقة، والتأكد من استمرار تنفيذها للعقوبة  المفروضة عليها، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ قرار الإغلاق للمنشأة بشكل فوري بعد إقرار اللجنة.

وأضافت الوزارة، حسب وكالة الأنباء السعودية، أنه سيتم بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، وشرطة المنطقة، إخلاء مباني الضيافة المقرر عليها عقوبات، وذلك بالمسح اليومي على منشآت الضيافة التي تم إغلاقها.

تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة فورا

 قبل ذروة موسم العمرة.. السياحة السعودية تغلق 283 منشأة مخالفة في مكة المكرمة

وشددت وزارة السياحة السعودية، على ضرورة التزام مرافق الضيافة، بلوائح منشآت الضيافة، والحصول على الرخص اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، والتي تهدف الارتقاء بخدمات الضيافة المقدمة، ومستوى جودتها، وتضمن سلامة الحجاج، والمعتمرين، ما يساهم  في تطوير قطاع السياحة بالعاصمة المقدسة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، والسياح.

 قبل ذروة موسم العمرة.. السياحة السعودية تغلق 283 منشأة مخالفة في مكة المكرمة

وأكدت أنها لن تتردد في تطبيق العقوبات الواردة في القوانين، واللوائح لمنظمة لعمل منشآت الضيافة، التي لا تلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...