مكافأة مالية للمبلغ عن مخالفات سوق الإيجار في الرياض

أقرت السلطات السعودية اليوم الخميس وقف الزيادة السنوية على الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض التي تشهد طلباً كبيراً على السكن لمدة خمس سنوات مقابل مكافأة مالية للمُبلّغين عن المخالفات من مقدار الغرامة المُحصلة كنوع من تعزيز الرقابة المجتمعية في المملكة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه في وقت سابق من اليوم الخميس بوقف الزيادة السنوية على الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة 5 سنوات ابتداءً من اليوم الخميس.

وضمان الالتزام، شددت الأحكام على فرض غرامة مالية على المخالفين لا تتجاوز أجرة 12 شهراً للوحدة، مع إلزام بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. وفي خطوة تشجيعية للمجتمع، أقر النظام مكافأة للمُبلّغين عن المخالفات (من غير المختصين بتطبيقها) لا تزيد على 20 بالمئة من مقدار الغرامة المُحصلة، ما يعزز الرقابة المجتمعية على تطبيق هذه الأحكام النظامية الجديدة.

ويسكن الرياض أكثر من 8,6 ملايين نسمة نحو نصفهم من الأجانب الذين يؤدون دورا كبيرا في مختلف قطاعات المملكة الخليجية الثرية بالنفط صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

ويشكو سكان العاصمة من زيادات سنوية مبالغ بها في إيجارات المساكن مع إعلان الهيئة العامة للإحصاء الحكومية زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 7.6 بالمئة في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية صدور “قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية”.

وينص القرار على “إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية +القائمة أو الجديدة+ في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة خمس سنوات بدءاً من 25 سبتمبر (ايلول) 2025”.

وبناءً عليه “لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءًا من تاريخه”.

وتنمو مدينة الرياض بشكل أفقي إذ تشكل الوحدات السكنية الخاصة الصغيرة (الفيلل) غالبية الوحدات السكنية فيها، ما يؤدي إلى محدودية العرض بمواجهة الطلب الكبير والمتزايد.

وتشهد الرياض طلباً كبيراً على السكن يتواكب مع وفود آلاف الأجانب والمواطنين للعاصمة للعمل بالمشروعات العملاقة الجارية بها بموجب خطة رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان قبل عدة سنوات.

وشكلّت زيادة أسعار الإيجارات السكنية البالغة 7.6 بالمئة التأثير الأكبر على معدل التضخم الشهري في المملكة الذي بلغ 2.3 بالمئة خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، بحسب الهيئة العامة للإحصاء الحكومية.

ودفعت الزيادات عديد من الأسر الأجنبية لمغادرة مساكنها بحثاً عن كُلفة أقل.

وأقر وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل في يونيو/حزيران الماضي بارتفاع الأسعار، وبالعجز الكبير بين الطلب والعرض في قطاع السكن في الرياض.

وقال في تصريحات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن “مدينة مثل الرياض تحتاج سنوياً الى ما بين 120-130 ألف وحدة سكنية تدخل في السوق”.

وفي أبريل/نيسان، زادت السلطات السعودية الرسوم السنوية المفروضة على الأراضي الخالية من المباني في الرياض إلى 10 بالمئة من قيمتها، في قرار عزته إلى تشجيع البناء وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.